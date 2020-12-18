Юрий Добош: владеете компаниями за рубежом? Есть неутешительные новости

Тренд на борьбу с налоговыми оптимизациями не нов в Украине и мире, поскольку правительства всех стран недовольны тем, что бизнес выстраивает схемы, в результате которых бюджеты стран недополучают средства.

Что касается конкретно бюджета Украины в разрезе 2021 года, то ожидаемый дефицит госбюджета составляет 246 миллиардов гривен, что составляет около 5,5% от валового внутреннего продукта Украины. Перед налоговой Украины на 2021 год будет стоять очень амбициозная задача – попытаться сократить это огромное отставание.

В период всемирного кризиса и падения ВВП в Украине, фискальные органы получили несколько действенных механизмов, с помощью которых налоговая сможет начислять налоги на доходы, заработанные украинскими бизнесменами за пределами Украины.

Речь идет об имплементации плана противодействия BEPS (Base erosion and Profit Shifting – размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения), принятого в 2020 году в рамках налоговой реформы законом 466-ІХ.

Верховная Рада перенесла запуск этого механизма на 1 января 2022 года, и у бизнеса будет возможность успеть подготовиться к этим изменениям.

Однако, принимая во внимание скорость внесения изменений в корпоративные вертикали, для сложных нерезидентских структур года может и не хватить. Данные правила вводят налогообложение резидентов Украины по прибыли иностранных компаний, которые ими контролируются.

То есть, если украинское контролирующее лицо (далее – КЛ) владеет прибыльными контролируемыми иностранными компаниями (далее – КИК) за пределами Украины, то должно будет платить налоги в Украине.

Если контролирующее лицо – это физическое лицо и налоговый резидент Украины, то оно должно будет уплатить налоги, эквивалентные размеру НДФЛ (18%) и военного сбора (1,5%), с прибыли компании нерезидента, которой она прямо или косвенно владеет.

Если это юридическое лицо – оплатить нужно будет эквивалент ставки налога на прибыль – 18%.

Данные изменения сопровождаются большим количеством административной рутины, а именно: сообщение о получении/наличии КИК, представление отчетов о КИК вместе с декларацией по налогу на прибыль, и это касается отдельно каждого юридического лица КИК.

Санкции также весьма драконовские, и будут расти вместе с анонсированным увеличением прожиточного минимума: неподача отчета о КИК – 100 прожиточных минимумов (210 200 грн); несвоевременная подача отчета о КИК – 1 прожиточный минимум за каждый просроченный день, но не более 50 дней (105 100 грн); неотражение сведений об имеющихся КИК – 3% дохода КИК или 25% скорректированной прибыли, но не более 1000 прожиточных минимумов за каждую КИК (до 2 102 000 грн); неподача уведомления о приобретении или прекращении участия в КИК – 300 прожиточных минимумов (630 600 грн).

А у вас КИК?

Правила КИК направлены на то, чтобы предотвратить размывание налогоплательщиками своей налоговой базы и перевод доходов в контролируемые ими компании, находящиеся в низконалоговых юрисдикциях.

КИК – это иностранная компания или иностранное образование без статуса юридического лица (например, траст или фонд), контролируемая одним или несколькими резидентами Украины.

Иностранную компанию можно будет квалифицировать как КИК при выполнении одного из следующих тестов:

1). Тест основного контроля.

Иностранная компания будет считаться КИК, если контролирующее лицо владеет долей в такой компании в размере 50 и более процентов.

2). Тест допустимого контроля.

Иностранная компания будет считаться КИК, если физическое лицо – резидент Украины владеет долей в такой компании в размере 10% и более процентов. При этом, другие физические лица – резиденты Украины должны также владеть долями в этой компании при условии, что вместе совокупные доли резидентов Украины составляют не менее 50 процентов.

3). Тест фактического контроля.

Иностранная компания будет считаться КИК, если одно или несколько контролирующих лиц будут осуществлять над ней фактический контроль. Фактический контроль предлагают устанавливать в случаях, если контролирующее лицо:

дает органам управления юридического лица указания обязывающего характера;

ведет переговоры о заключении или согласовании основных условий сделок;

имеет доверенность на проведение существенных сделок от имени юридического лица без согласования таких сделок органами управления на срок более одного года;

проводит операции по банковским счетам юридического лица или может блокировать такие операции;

определяется как учредитель или бенефициар юридического лица при открытии его счетов, если только такое контролирующее лицо не является учредителем траста, фонда, учреждения, другого образования без статуса юридического лица;

признало самостоятельно факт осуществления контроля над юридическим лицом.

Исключения. Правила КИК не будут применяться к:

1). Публичным иностранным компаниям, акции которых обращаются на признанной фондовой бирже. При этом перечень таких бирж будет устанавливаться Кабинетом Министров Украины;

2). Организациям, которые ведут благотворительную деятельность;

3). Контролирующим лицам с доходом всех КИК менее 2 миллионов евро.

Налогообложение прибыли КИК.

Прибыль КИК, пропорциональная доле контролирующего лица, будет включаться в ее доход и облагаться налогом на доходы физических лиц.

Например, если резидент Украины владеет 50% доли иностранной компании, то в доход такого резидента будет включаться 50% прибыли КИК. Такая модель принята за основу во всех странах ОЭСР. В прибыль КИК будут включаться как активные, так и пассивные доходы.

Таким образом достигается принцип нейтральности экспорта капитала, поскольку нивелируются налоговые выгоды резидентов Украины, которые выводят свои капиталы в низконалоговые юрисдикции.

Прибыль КИК планируют рассчитывать в согласно правилам, установленным в юрисдикции КИК.

Вместе с тем, законопроектом предлагается установить некоторые особенности расчета прибыли операций с ценными бумагами, деривативами, корпоративными правами. Некоторые расходы (например, расходы по процентам) также будут исчисляться по правилам, установленным законопроектом.

В целом, вышеупомянутый механизм соответствует требованиям, установленным в Отчете ОЭСР по внедрению Действия 3 плана противодействия BEPS. Однако в большинстве стран доходы КИК определяются по правилам юрисдикции контролирующего лица.

Вместе с тем, такая прибыль будет освобождаться от налогообложения, если в совокупности выполняются следующие условия:

Украина и юрисдикция КИК заключили договор об избежании двойного налогообложения или об обмене налоговой информацией;

КИК не находится ли в низконалоговой юрисдикции (в соответствии с перечнем, установленным Кабинетом Министров Украины);

выполняется одно из следующих условий:

- КИК платит корпоративный налог по эффективной ставке не менее 13%;

- доля пассивных доходов КИК (дивидендов, процентов, роялти и т.п.) составляет не более 50% общей суммы доходов КИК ;

- КИК фактически выполняет существенные функции, несет риски и использует активы в операциях, которые приводят к получению активных доходов. Под существенными функциями поодразумеваются функции, которые контролирующее лицо не могло бы выполнить самостоятельно в своей обычной деятельности без привлечения и использования активов КИК .

КИК должна иметь необходимые ресурсы для осуществления указанных функций (квалифицированный персонал, достаточный собственный капитал, основные средства и т.д.).

Следует отметить, что правила КИК содержат определенные механизмы, устраняющие возможное двойное налогообложение. В частности, налогооблагаемый доход контролирующего лица уменьшается на сумму налогов, уплаченных КИК в своей юрисдикции.

Также если КИК получает дивиденды из Украины, сумма дивидендов вычитается из налогооблагаемого дохода.

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Анализ вышеуказанных изменений свидетельствует о том, что налоговые органы получили очень серьезный инструмент, с помощью которого они смогут доначислить налоги и штрафные санкции большому количеству физических и юридических лиц в Украине.

Из положительных моментов – ожидаемый перенос внедрения данных правил позволит подготовиться бизнесу и воспользоваться всеми инструментами, чтобы уменьшить существующие риски, среди которых – безналоговая ликвидация неактивных нерезидентских структур (в редакции законопроекта отсутствует обязанность уплаты военного сбора тоже) и переформатирование активных компаний согласно новым правилам.

Юрий Добош, специалист по корпоративному праву, партнер Crowe Erfolg Ukraine