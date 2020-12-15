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One Netbook рассказала о ключевых особенностях нового «карманного» лэптопа

One Netbook рассказала о ключевых особенностях нового «карманного» лэптопа

Недавно компания One Netbook, специализирующаяся на производстве ультракомпактных лэптопов, выпустила игровую модель One Gx1, и вскоре после релиза анонсировала очередную фирменную новинку. Опубликованный брендом тизер раскрыл главные спецификации миниатюрного ноутбука под названием One Mix 4.

Согласно официальной публикации, гаджет оснастят 10,1-дюймовым экраном с тонкими рамками, соотношением сторон 16:10, плотностью пикселей 300 ppi и максимальной яркостью 320 нит. Кроме того, производитель сообщил об использовании твердотельного NVMe-накопителя с интерфейсом PCI-Express 3.0 ×4 в форм-факторе M.2 2280.

Баннер также подтверждает наличие у будущей новинки современного модуля беспроводной связи с поддержкой стандарта Wi-Fi 6. В качестве аппаратной платформы заявлена неназванная модель процессора Intel Core Y-серии. Прочие технические характеристики и цена лэптопа не сообщаются. Релиз новинки, по слухам, состоится весной 2021 года.

По материалам 4PDA
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