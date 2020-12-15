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Авиакомпании вводят "цифровой документ здоровья" для туристов

Авиакомпании вводят "цифровой документ здоровья" для туристов

Авиакомпании мира надеются запустить свой небольшой “бизнес” с помощью специального приложения для медицинских паспортов, которое хранит информацию о тестах на коронавирус и вакцинах на мобильных телефонах путешественников.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в Женеве заявила, что в ближайшие недели British Airways и другие перевозчики будут тестировать это приложение, прежде чем оно будет выпущено в первом квартале 2021 года.

IATA подчеркнула, что данные о состоянии здоровья путешественников будут храниться только на мобильных телефонах, а не в каком-либо центральном реестре.

“Наша цель – создать экономичную, простую в использовании, действенную и безопасную систему”, — заявил на пресс-конференции генеральный директор IATA Александр де Жуниак.

Напомним, за последние несколько месяцев в мире рекордно упали цены на авиабилеты. Средняя стоимость авиабилета в сентябре составила 343 доллара в США, что почти на 36% ниже, чем в августе. До пандемии средняя стоимость билетов в январе составляла 478 долларов. В последние два месяца цены все еще ниже на 30-35%, чем в прошлом году, как сообщают статистические службы США.

Важно отметить, что с появлением вакцины в мире стоимость авиабилетов начала, наоборот, расти. Рекордный скачок цен уже зафиксирован в Нигерии, где предприниматели повысили стоимость на 100-120%. Это заставило некоторых пассажиров либо отказаться от своих планов поездки, либо путешествовать автомобильным или железнодорожным транспортом.

По материалам Комментарии
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