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Дело об отмене тарифов. Укрэнерго выиграла суд против завода Коломойского

Дело об отмене тарифов. Укрэнерго выиграла суд против завода Коломойского

Коллегия судей Кассационного админсуда Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу НЭК Укрэнерго и Нацкомиссии по регулированию энергетики в деле по иску НЗФ об отмене тарифов на передачу и диспетчеризацию во втором полугодии 2019 года.

Такое решение суд принял 14 декабря 2020 года, сообщили в Укрэнерго.

Коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции рассмотрел дело по иску НЗФ с грубым нарушением обязательных для исполнения предписаний процессуального закона.

В частности, суд первой инстанции вопреки нормам Кодекса административного судопроизводства рассматривал дело по упрощенной процедуре. Кассационная инстанция установила, что дела по спорам об обжаловании нормативно-правовых актов, которыми являются постановления НКРЭКУ, должны рассматриваться исключительно по правилам общего искового производства. Упрощенное же исковое производство может применяться только для рассмотрения дел незначительной сложности и дел, для которых приоритетным является быстрое решение.

Поэтому коллегия судей Кассационного административного суда вернула дело на новое рассмотрение в Окружной административный суд Киева.

В связи с этим Укрэнерго обращает внимание участников рынка на то, что не существует никаких оснований для возврата средств, уплаченных за услуги по передаче и диспетчеризации, или для проведения перерасчета соответствующих платежей.

По материалам НВ
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