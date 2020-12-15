Дело об отмене тарифов. Укрэнерго выиграла суд против завода Коломойского

Коллегия судей Кассационного админсуда Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу НЭК Укрэнерго и Нацкомиссии по регулированию энергетики в деле по иску НЗФ об отмене тарифов на передачу и диспетчеризацию во втором полугодии 2019 года.
Такое решение суд принял 14 декабря 2020 года, сообщили в Укрэнерго.
Коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции рассмотрел дело по иску НЗФ с грубым нарушением обязательных для исполнения предписаний процессуального закона.
В частности, суд первой инстанции вопреки нормам Кодекса административного судопроизводства рассматривал дело по упрощенной процедуре. Кассационная инстанция установила, что дела по спорам об обжаловании нормативно-правовых актов, которыми являются постановления НКРЭКУ, должны рассматриваться исключительно по правилам общего искового производства. Упрощенное же исковое производство может применяться только для рассмотрения дел незначительной сложности и дел, для которых приоритетным является быстрое решение.
Поэтому коллегия судей Кассационного административного суда вернула дело на новое рассмотрение в Окружной административный суд Киева.
В связи с этим Укрэнерго обращает внимание участников рынка на то, что не существует никаких оснований для возврата средств, уплаченных за услуги по передаче и диспетчеризации, или для проведения перерасчета соответствующих платежей.
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