Украинцы в Польше смогут получить бесплатную COVID-вакцину

Иностранцы, в том числе и граждане Украины, смогут вакцинироваться от коронавируса в Польше на таких же условиях, как поляки. Сделать прививку смогут даже те, у кого нет медицинского страхования.

Об этом говорится в ответе Минздрава Польши в ответ на информационный запрос Укринформа.

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“Иностранцы смогут получить прививку на таких же условиях, как поляки. Если они PESEL (идентификационный код в Польше – ред.), то получают направление с платформы P1 (электронная медицинская платформа – ред.). Если они его не имеют, то могут обратиться к врачу за направлением. Прививку будут бесплатными, даже несмотря на отсутствие страхования”, – сообщил главный специалист отдела коммуникации МЗ Польши Ярослав Рибарчик.

Первую партию вакцины в Польше ожидают в конце декабря. Поэтому, вакцинация может начаться уже в начале января. Польша заказала 62 млн доз вакцины у шести производителей на общую сумму около 2,4 млрд злотых (более 500 млн евро). В первую очередь в Польше будут вакцинировать медиков.

Идентификационный код в Польше (PESEL) может получить иностранец, который находится в стране более 30 дней.

По данным Главного статистического управления в Польше, на конец декабря 2019 г. в Польше находились более 1,3 млн граждан Украины.