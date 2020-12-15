В центре Киева хотят построить многоуровневые паркинги (адреса)

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА планирует обустроить многоуровневые паркинги в центре Киева.

Заместитель главы КГГА Александр Густелев на презентации бюджета транспортной комиссии заявил, что для уменьшения транзитного транспорта в Киеве предусматривается дальнейшее развитие перехватывающих паркингов.

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По его словам, это позволяет остановить транспортный поток, пересадить людей на общественный транспорт и не перегружать сеть города, а особенно city. Также, по его мнению, продолжением развития парковочного пространства является устройство многоуровневых паркингов, как наземных, так и подземных.

В первую очередь рассматриваются следующие адреса:

Владимирский проезд (участок между Софийской и Михайловской площадями);

Надднепрянское шоссе (возле Почтовой площади);

участок от Европейской площади до Майдана Незалежности;

улица Владимирская (участок между улицей Льва Толстого и бульваром Тараса Шевченко).

Густелев сообщил, что в 2021 год заложили проектировку, чтобы оценить стоимость строительства. Однако, кроме этого, нужно привлекать инвесторов и кредиторов, потому что, отметил он, местный бюджет не может выдержать такие нагрузки.