Рейтинг электромобилей по реальному пробегу (инфографика)

Журналисты провели сравнение пробега электромобилей, наиболее популярных на рынке США. Соответственно, делали это по американскому измерительному циклу EPA.

Отметим, именно этот цикл измерения дальности пробега автомобилей называют наиболее реалистичным, ведь в комплекс испытаний входит быстрая езда, много остановок, динамичный набор скорости. Это все хорошо нагружает автомобиль и заставляет использовать больше энергии.

Читайте также: Налог на авто хотят увеличить до 6 минимальных зарплат

Именно по циклу EPA запас хода электромобилей наиболее скромный, а эксперты объясняют это его реальностью.

При составлении рейтинга журналисты взяли в учет 33 машины на электрической трансмиссии. Больше всего в рейтинге разных моделей Tesla, но есть и электрические Ford, Porsche и Audi.

Первые три строчки рейтинга заняли Tesla:

Tesla Model S Long Range Plus 2020 модельного года за 70 620 долларов с пробегом в 647 км;

Tesla Model S Performance LM 19 2021 модельного года за 93 190 долларов с пробегом в 623 км;

Tesla Model X Long Range Plus 2021 модельного года за 81 190 долларов с пробегом в 597 км.



Инфографика: autogeek.com.ua

Последние три строчки рейтинга более разнообразны: