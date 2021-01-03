Рейтинг электромобилей по реальному пробегу (инфографика)

Журналисты провели сравнение пробега электромобилей, наиболее популярных на рынке США. Соответственно, делали это по американскому измерительному циклу EPA.
Отметим, именно этот цикл измерения дальности пробега автомобилей называют наиболее реалистичным, ведь в комплекс испытаний входит быстрая езда, много остановок, динамичный набор скорости. Это все хорошо нагружает автомобиль и заставляет использовать больше энергии.
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Именно по циклу EPA запас хода электромобилей наиболее скромный, а эксперты объясняют это его реальностью.
При составлении рейтинга журналисты взяли в учет 33 машины на электрической трансмиссии. Больше всего в рейтинге разных моделей Tesla, но есть и электрические Ford, Porsche и Audi.
Первые три строчки рейтинга заняли Tesla:
Инфографика: autogeek.com.ua
Последние три строчки рейтинга более разнообразны:
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