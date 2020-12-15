Таможенники в Одессе обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары более чем на 10 млн грн

Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму более 10 млн грн.

Об этом говорится на странице Гостаможслужбы в Facebook.

Как сообщил заместитель начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Денис Пудрик, контейнер с товарами широкого потребления прибыл в Одесский порт из Китая на адрес киевского предприятия.

По его словам, при пропуске груза в Киевскую таможню во время таможенного досмотра рабочей группой Управления собственной безопасности Гостаможслужбы совместно с управлением противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни было обнаружено незаявленное в предыдущей таможенной декларации значительное количество товаров.



Фото: Государственная таможенная служба

“По предварительной оценке их рыночная стоимость достигает 10 млн грн. Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения”, – сообщил Денис Пудрик.



Фото: Государственная таможенная служба