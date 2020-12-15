Украина подписала соглашение о привлечении 100 миллионов долларов займа у МБРР

Украина 17 декабря подписала соглашение с Международным банком реконструкции и развития на привлечение 100 млн долларов займа в рамках проекта “Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение”.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в Facebook.
“Проектом предусмотрено проведение капитального ремонта около 183 км автомобильных дорог в Луганской области, которые являются ключевыми транспортными коридорами в регионе, и привлечение инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных сельскохозяйственных субпроектов, направленных на урегулирование последствий вооруженной агрессии РФ для сельскохозяйственной отрасли на территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины. Проект направлен на рост экономических возможностей, сплоченности и включения в социально-экономическую жизнь страны общин, пострадавших в результате агрессии РФ, через привлечение инвестиций в местную инфраструктуру”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет – льготные. В ближайшее время подпишут соглашение между Минфином и Минреинтеграции по использованию этих средств.
“В центре этого проекта, как и в будущей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей – люди. Создание комфортных условий для граждан, создание рабочих мест – это приоритеты. Наше министерство – для людей и о людях. Поэтому и проекты формируются вокруг интересов местных общин”, – сказал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.
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