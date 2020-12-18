0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 249 0

Аналитика недвижимости Одессы: тенденции рынка 2020 года (инфографика)

Аналитика недвижимости Одессы: тенденции рынка 2020 года (инфографика)

В 2020 году Одесса входит в ТОП-15 украинских городов по комфортности.

Специалисты сайта VN.COM.UA провели исследование и составили аналитику одесского рынка на осень-зиму текущего года.

Общая картина стоимости квартир в Одессе. Осенью цены на ЖК немного снизились. Это связано с окончанием курортного сезона. Владельцы жилых площадей с начала осени выставили некоторые варианты на продажу, чтобы не тратить деньги на содержание помещений. Во вторую очередь причиной небольшого отката является очередная волна коронавируса, накрывающая территорию нашей страны.

Откат пока небольшой, но вряд ли стоит ждать повышения даже в преддверии Нового года. Обычно у девелоперов пик продаж приходится именно на ноябрь-декабрь. Только пока сложно сказать, будет ли высокий спрос на новенькие квартиры на берегу моря в конце 2020 года.

Сегмент ЖК комфорт-, бизнес- и элит-класса пострадал меньше. Многие проекты получили хотя бы минимальный прирост к первоначальному значению. Данный тип недвижимого имущества в городе сохраняет стабильный интерес со стороны покупателей. У более дорогих комплексов обычно удачное расположение, лучше качество строительства и продуманнее планировки. Дома экономкласса, как правило, находятся подальше, поэтому пользуются не такой огромной популярностью.

Динамика цен квадратных метров на первичном рынке За данными портала vn.com.ua, наиболее доступные квадратные метры расположены в Суворовском районе. Там можно найти новостройки с ценой от $706 за м2. Следом идут жилые комплексы в Малиновском ($728), Киевском ($840) и Приморском ($1295) районах. Особняком стоят проекты в центральной части. Здесь находится 17 проектов, чей средний ценник равняется $1385 за квадрат.

Изменение цены на квартиры в Одессе осенью 2020 года с учетом количества комнат:

  • 1к – опустилась на 0,6%;
  • Студио – опустилась на 1,5%;
  • 2к (раздельная) – опустилась на 0,2%;
  • 2к – поднялась на 15,7%;
  • 3к (раздельная) – поднялась на 0,3%;
  • 3к – показатель тот же;
  • 4к – поднялась на 5,4%.

Движение стоимости метров квадратных на вторичке. В 2019 году спрос на дома старого жилфонда был достаточно высоким. Коэффициент роста ценника регулярно увеличивался, за 12 месяцев прошлого года стоимость квадратных метров на вторичном рынке подросла до 5%.

Прослеживается схожая тенденция с первичным жильем – квадратные метры в Приморском районе за прошедшие 4 квартала немного просели в цене. Одновременно с этим снизился спрос на недвижимое имущество в центральной части. Инвесторы больше отдают предпочтения постройкам нового образца и старые квартиры пока можно купить на 9,1% дешевле обычного.

Выгоднее всего на вторичном рынке брать либо самые компактные варианты, либо помещения попросторнее. Они не просели в цене в отличие от смежных двушек и раздельных трешек.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.