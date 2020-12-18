Аналитика недвижимости Одессы: тенденции рынка 2020 года (инфографика)

В 2020 году Одесса входит в ТОП-15 украинских городов по комфортности.

Специалисты сайта VN.COM.UA провели исследование и составили аналитику одесского рынка на осень-зиму текущего года.

Общая картина стоимости квартир в Одессе. Осенью цены на ЖК немного снизились. Это связано с окончанием курортного сезона. Владельцы жилых площадей с начала осени выставили некоторые варианты на продажу, чтобы не тратить деньги на содержание помещений. Во вторую очередь причиной небольшого отката является очередная волна коронавируса, накрывающая территорию нашей страны.

Откат пока небольшой, но вряд ли стоит ждать повышения даже в преддверии Нового года. Обычно у девелоперов пик продаж приходится именно на ноябрь-декабрь. Только пока сложно сказать, будет ли высокий спрос на новенькие квартиры на берегу моря в конце 2020 года.

Сегмент ЖК комфорт-, бизнес- и элит-класса пострадал меньше. Многие проекты получили хотя бы минимальный прирост к первоначальному значению. Данный тип недвижимого имущества в городе сохраняет стабильный интерес со стороны покупателей. У более дорогих комплексов обычно удачное расположение, лучше качество строительства и продуманнее планировки. Дома экономкласса, как правило, находятся подальше, поэтому пользуются не такой огромной популярностью.

Динамика цен квадратных метров на первичном рынке За данными портала vn.com.ua, наиболее доступные квадратные метры расположены в Суворовском районе. Там можно найти новостройки с ценой от $706 за м2. Следом идут жилые комплексы в Малиновском ($728), Киевском ($840) и Приморском ($1295) районах. Особняком стоят проекты в центральной части. Здесь находится 17 проектов, чей средний ценник равняется $1385 за квадрат.

Изменение цены на квартиры в Одессе осенью 2020 года с учетом количества комнат:

1к – опустилась на 0,6%;

Студио – опустилась на 1,5%;

2к (раздельная) – опустилась на 0,2%;

2к – поднялась на 15,7%;

3к (раздельная) – поднялась на 0,3%;

3к – показатель тот же;

4к – поднялась на 5,4%.

В 2019 году спрос на дома старого жилфонда был достаточно высоким. Коэффициент роста ценника регулярно увеличивался, за 12 месяцев прошлого года стоимость квадратных метров на вторичном рынке подросла до 5%.

Прослеживается схожая тенденция с первичным жильем – квадратные метры в Приморском районе за прошедшие 4 квартала немного просели в цене. Одновременно с этим снизился спрос на недвижимое имущество в центральной части. Инвесторы больше отдают предпочтения постройкам нового образца и старые квартиры пока можно купить на 9,1% дешевле обычного.

Выгоднее всего на вторичном рынке брать либо самые компактные варианты, либо помещения попросторнее. Они не просели в цене в отличие от смежных двушек и раздельных трешек.

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