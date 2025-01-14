Сколько стоят квартиры в Украине: динамика цен на первичке и вторичке — Finance.ua

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Сколько стоят квартиры в Украине: динамика цен на первичке и вторичке

Недвижимость
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Сколько стоят квартиры в Украине: динамика цен на первичке и вторичке
Сколько стоят квартиры в Украине: динамика цен на первичке и вторичке
Аналитический центр DIM. RIA обнародовал отчет о рынке недвижимости Украины за 2024 год. В исследовании говорится об изменениях цен на новостройки, вторичное жилье и аренду квартир.

Первичный рынок недвижимости

Предложение

В 2024 году в Украине ввели в эксплуатацию 181 новостройку (358 секций). Больше всего новых объектов сдали в Киевской области (без учета Киева) и во Львовской области. Также вырос показатель активности отделов продаж новостроек: с 75,4% в 2023 году до 77% к концу 2024 года.
Сколько стоят квартиры в Украине: динамика цен на первичке и вторичке

Цены

Самым дорогим городом для покупки нового жилья остается Киев: средняя стоимость квадратного метра составляет $1342, что на 4% меньше, чем годом ранее.
На втором месте — Закарпатская область ($1171 за м², +14%), а на третьем — Львовская ($1090 за м², +3%).
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Среди районов столицы лидером по цене стал Печерский район ($2695 за м², -0,7% за год). Самым дешевым районом остается Деснянский ($909 за м², -4%).
Сколько стоят квартиры в Украине: динамика цен на первичке и вторичке
Сколько стоят квартиры в Украине: динамика цен на первичке и вторичке

Вторичный рынок недвижимости

Предложение

Количество предложений на вторичном рынке больше всего возросло в западных областях, а также в Полтавской, Черниговской и Сумской.
Сколько стоят квартиры в Украине: динамика цен на первичке и вторичке

Цены

Цены на вторичное жилье выросли почти во всех регионах. Самое дорогое жилье предлагают в Киеве: средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $79 тыс., двухкомнатной — $115 тыс., трехкомнатной — $155 тыс. Львовская область занимает вторую позицию, а Закарпатская и Волынская — третье место.
В столице самый дорогой район — Печерский, самый дешевый — Деснянский.
Сколько стоят квартиры в Украине: динамика цен на первичке и вторичке
Сколько стоят квартиры в Украине: динамика цен на первичке и вторичке

Рынок аренды

Предложение

В 2024 году количество объявлений по аренде жилья преимущественно снизилось. Исключением были Волынская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Львовская области, где количество предложений возросло. В Киеве и Киевской области предложения сократились на 14 и 10% соответственно.
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Сколько стоят квартиры в Украине: динамика цен на первичке и вторичке

Цены

Сколько стоят квартиры в Украине: динамика цен на первичке и вторичке
Цены на аренду выросли в большинстве регионов. Наибольшее удорожание однокомнатных квартир зафиксировали в Черновицкой, Ивано-Франковской и Киевской областях (30−36%).
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По материалам:
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