Сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины (инфографика) — Finance.ua
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Сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины (инфографика)

Недвижимость
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Сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины (инфографика)
Сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины (инфографика)
Как сообщают аналитики, больше всего времени украинцам сегодня нужно будет откладывать на покупку квартиры во Львове — это более 13,8 года. Чуть меньше в Ужгороде — это займет 12,9 года.
Об этом говорится в аналитике ЛУН, актуальной на январь 2025 года.
В столице, в среднем, квартиру на вторичке можно приобрести за 13,5 года (за последнее время +4%). А вот в Житомире, Ровно и Черкассах соответственно за 10,5, 10,3 и 10,1 года.
Сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины (инфографика)

Цены на квартиры

В настоящее время цена на 1-комнатную квартиру на вторичном рынке в Киеве и Ужгороде — от 60 тыс. долларов. Самая высокая остается во Львове — более 64 тыс. дол.
Далее следуют Черновцы — 48 тыс. дол. за однокомнатную и Луцк — 45 тыс. и Ровно — 43 тыс. долларов.
Сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины (инфографика)
Самая низкая цена в Херсоне и Запорожье (18 тысяч долларов).
Напомним, в течение 2024 года в Украине ввели в эксплуатацию 181 новостройку (358 секций).
Больше всего новых объектов сдали в Киевской области (без учета Киева) и во Львовской области. Также вырос показатель активности отделов продаж новостроек: с 75,4% в 2023 году до 77% к концу 2024 года.
Самым дорогим городом для покупки нового жилья остается Киев: средняя стоимость квадратного метра составляет $1342, что на 4% меньше, чем годом ранее.
На втором месте — Закарпатская область ($1171 за м², +14%), а на третьем — Львовская ($1090 за м², +3%).
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Справка Finance.ua:

  • Пока рынок купли-продажи жилья в Украине не восстановился до довоенного уровня, рынок аренды полностью адаптировался к нынешним условиям — спрос и цены стабильно растут. При этом, несмотря на тенденцию к полномасштабной войне, стоимость аренды в сегменте однокомнатных квартир выше на западе, а не в Киеве.
  • Самая дорогая аренда жилья сейчас в Ужгороде, который считается безопасным городом — около 19 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Но это делает аренду менее доступной, поскольку средняя зарплата в городе — 22,5 тысячи.
  • Во Львове аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 16,9 тысячи гривен. Средняя зарплата в городе — 24 тысячи гривен, это второе место по Украине.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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