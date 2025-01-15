Сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины (инфографика) — Finance.ua

Сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины (инфографика) Сегодня 13:00 — Недвижимость

Сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины (инфографика)

Как сообщают аналитики, больше всего времени украинцам сегодня нужно будет откладывать на покупку квартиры во Львове — это более 13,8 года. Чуть меньше в Ужгороде — это займет 12,9 года.

Об этом говорится в аналитике ЛУН , актуальной на январь 2025 года.

В столице, в среднем, квартиру на вторичке можно приобрести за 13,5 года (за последнее время +4%). А вот в Житомире, Ровно и Черкассах соответственно за 10,5, 10,3 и 10,1 года.

Цены на квартиры

В настоящее время цена на 1-комнатную квартиру на вторичном рынке в Киеве и Ужгороде — от 60 тыс. долларов. Самая высокая остается во Львове — более 64 тыс. дол.

Далее следуют Черновцы — 48 тыс. дол. за однокомнатную и Луцк — 45 тыс. и Ровно — 43 тыс. долларов.

Самая низкая цена в Херсоне и Запорожье (18 тысяч долларов).

Напомним, в течение 2024 года в Украине ввели в эксплуатацию 181 новостройку (358 секций).

Больше всего новых объектов сдали в Киевской области (без учета Киева) и во Львовской области. Также вырос показатель активности отделов продаж новостроек: с 75,4% в 2023 году до 77% к концу 2024 года.

Самым дорогим городом для покупки нового жилья остается Киев: средняя стоимость квадратного метра составляет $1342, что на 4% меньше, чем годом ранее.

На втором месте — Закарпатская область ($1171 за м², +14%), а на третьем — Львовская ($1090 за м², +3%).

Справка Finance.ua:

Пока рынок купли-продажи жилья в Украине не восстановился до довоенного уровня, рынок аренды полностью адаптировался к нынешним условиям — спрос и цены стабильно растут. При этом, несмотря на тенденцию к полномасштабной войне, стоимость аренды в сегменте однокомнатных квартир выше на западе, а не в Киеве.

Самая дорогая аренда жилья сейчас в Ужгороде, который считается безопасным городом — около 19 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Но это делает аренду менее доступной, поскольку средняя зарплата в городе — 22,5 тысячи.

Во Львове аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 16,9 тысячи гривен. Средняя зарплата в городе — 24 тысячи гривен, это второе место по Украине.

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