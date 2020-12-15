0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1018 0

Сеть магазинов электроники "наказали" на 173 млн грн за использование схемы с "фопами"

Сеть магазинов электроники "наказали" на 173 млн грн за использование схемы с "фопами"

Главное следственное управление Государственной фискальной службы (ГФС) остановило в столице работу незаконной схемы по продаже бытовой техники и электроники. В рамках следственных действий правоохранители изъяли материально-товарных ценностей на 173 млн грн.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ГФС.

Фискалы не озвучивают название торговой сети, к которой они пришли с визитом.

Как уточняется, все сделки проходили через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных ФЛП. При этом операции не отражались в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.


Фото: ГФС

Во время обысков офисных и складских помещений правоохранители изъяли первичную финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, а также товарно-материальные ценности.

На данном этапе суд решает вопрос о наложении ареста на изъятые ценностей.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.