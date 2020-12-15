Сеть магазинов электроники "наказали" на 173 млн грн за использование схемы с "фопами"

Главное следственное управление Государственной фискальной службы (ГФС) остановило в столице работу незаконной схемы по продаже бытовой техники и электроники. В рамках следственных действий правоохранители изъяли материально-товарных ценностей на 173 млн грн.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ГФС.

Фискалы не озвучивают название торговой сети, к которой они пришли с визитом.

Как уточняется, все сделки проходили через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных ФЛП. При этом операции не отражались в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.



Фото: ГФС

Во время обысков офисных и складских помещений правоохранители изъяли первичную финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, а также товарно-материальные ценности.

На данном этапе суд решает вопрос о наложении ареста на изъятые ценностей.