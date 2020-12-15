Фонд гарантирования выставил неплатежеспособный "Мисто Банк" на продажу

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о начале открытого конкурса с целью вывода с рынка неплатежеспособного банка АО “Мисто Банк”.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Фонд предлагает следующие способы вывода банка с рынка:
“Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных НБУ в перечень предварительно квалифицированных лиц, которые соответствуют условиям открытого конкурса.
Банки и предварительно квалифицированные лица, которые планируют принять участие в выводе неплатежеспособного банка с рынка, с целью их допуска к участию в открытом конкурсе должны подать в фонд документы, определенные условиями открытого конкурса”, – говорится в сообщении.
Сумма средств физлиц, которая может быть возмещена Фондом, по состоянию на 15.12.2020 по данным отчетности неплатежеспособного банка составляла 304,3 млн грн.
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