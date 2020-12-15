0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

Фонд гарантирования выставил неплатежеспособный "Мисто Банк" на продажу

Фонд гарантирования выставил неплатежеспособный "Мисто Банк" на продажу

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о начале открытого конкурса с целью вывода с рынка неплатежеспособного банка АО “Мисто Банк”.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд предлагает следующие способы вывода банка с рынка:

  • ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
  • отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;
  • создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;
  • продажа неплатежеспособного банка инвестору.

“Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных НБУ в перечень предварительно квалифицированных лиц, которые соответствуют условиям открытого конкурса.

Банки и предварительно квалифицированные лица, которые планируют принять участие в выводе неплатежеспособного банка с рынка, с целью их допуска к участию в открытом конкурсе должны подать в фонд документы, определенные условиями открытого конкурса”, – говорится в сообщении.

Сумма средств физлиц, которая может быть возмещена Фондом, по состоянию на 15.12.2020 по данным отчетности неплатежеспособного банка составляла 304,3 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Правление НБУ приняло решение об отнесении АО “Мисто Банк” Ивана Фурсина к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
  • Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру выведения АО “Мисто банк” с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 15 декабря 2020 года до 14 января 2021 года (включительно).
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.