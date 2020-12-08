За 48 миллионов "ушел из молотка" четырнадцатый завод "Укрспирта"

Фонд гарантирования 17 декабря на приватизационном аукционе продал 14-й объект ГП “Укрспирт” – Воютичское МПД – за 48 млн 100 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
“За этот объект приватизации на открытых торгах соревновались 3 участника, которые увеличили цену от стартовой в 1,5 раза – с 32 млн грн до более 48 млн грн. Воютичское МПД находится в 80 км от Львова, а его новый владелец получит, в частности, цех розлива, производства концентрата квасного сусла и полисолодовых экстрактов, здание насосной станции воды, варочных и дрожжебродильное отделение и т.д.”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации будет считаться официально завершенным.
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