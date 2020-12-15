Toyota в 2021 году представит электрокар с зарядкой за 10 минут

В следующем году компания Toyota представит прототип электрического автомобиля, оснащенного твердотельной батареей. Запас хода электрокара будет 500 километров, а зарядка аккумулятора от 0 до 100 процентов будет занимать всего 10 минут.
Об этом сообщает Nikkei Asia.
Твердотельная батарея лишена многих недостатков, характерных для современных литий-ионных аккумуляторов. Так, благодаря отсутствию электролита в составе аккумуляторов, практически исчезает риск самопроизвольного возгорания батарей.
Toyota рассчитывает первой вывести на рынок электрокар с твердотельными батареями. А рабочий прототип такого электрокара представит уже в следующем году. На сегодняшний день японская компания является лидером по разработке источников тока с твердотельным электролитом. Аналогичными разработками занимается Nissan, а свой первый электрокар с твердотельной батареей планирует выпустить только в 2028 году.
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