ТОП-10 самых популярных электромобилей в Украине

За одиннадцать месяцев текущего года украинскую регистрацию получили 6,8 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания. Из этого количества новыми легковыми электрокарами были только 559 машин.
Об этом сообщает Укравтопром.
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