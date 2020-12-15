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Спад в главной экспортной отрасли Украины замедлился в конце года

Спад в главной экспортной отрасли Украины замедлился в конце года

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 12,4%. За последний месяц спад замедлился.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 15,3%, хозяйства населения – на 6,7%.

При этом в растениеводстве производство сократилось на 14,8%, в животноводстве – на 2,5%.


Таблица: Госстат

Напомним, в 2020 году зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн. Таким образом, урожай зерновых в 2020 году стал самым низким за последние три года. По официальным данным Госстата, урожай зерновых составил: в 2017 году: 61,917 млн тонн, в 2018 году – 70,057 млн тонн, в 2019 году – 75,143 млн тонн.

По материалам РБК-Украина
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