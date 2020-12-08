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Эксперт рассказал, какие инвестиции могут быть долговечными

Эксперт рассказал, какие инвестиции могут быть долговечными

Каждому этапу жизни человека соответствует определенный уровень доходов и потребления.

Об этом рассказал директор по управлению активами ICU Григорий Овчаренко на вебинаре “FinUpdate: Во что инвестировать, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине”.

“Уровень потребления с момента рождения любого человека начинает расти, достигает определенного пика в период предпенсионного возраста и потом снижается. При этом его доходы с момента трудовой жизни растут. До этого момента они компенсируются затратами наших родителей. Соответственно, на определенном этапе наши доходы начинают превышать уровень потребления. И опять же при достижении предпенсионного возраста из-за прекращения трудовой деятельности, которая для большинства является источником дохода, наши доходы существенно падают”, – рассказал эксперт.

Проблема. Разница между доходами и потреблением при достижении предпенсионного возраста и создает проблему: если эта разница не компенсируется нашим уровнем сбережений, это вызывает и социальный, и физический шок.

Эксперт отметил, что для разных возрастов существует разный инструментарий:

  • на первом этапе (этапе накоплений) это инструменты с фиксированной доходностью – это более надежные и консервативные инструменты;
  • на этапе роста наших сбережений и начала инвестирования это инструменты более рискованные;
  • а в преддверии пенсии профиль и риск инструментов смещается в сторону более консервативных, чтобы обеспечить сохранность наших сбережений.

“Наш желаемый результат чаще всего – прийти к предпенсионному возрасту с необходимым уровнем сбережений”, – отметил Овчаренко.

Однако уже сейчас важно выбрать для себя такой инструмент инвестирования, который будет актуальным и через 30 лет. Ведь мир постоянно меняется и, учитывая трансформацию инструментов, части их них через несколько десятков лет точно не будет.

“Что будет через 30 лет – предсказать трудно. Однако мы можем посмотреть на те инструменты, которые существовали такой же промежуток времени назад и существуют сейчас. Ведь с высокой вероятностью они будут существовать и в будущем”, – рассказал Овчаренко.

По его мнению, к таким инструментам относится коллективное инвестирование: инвестиционные, пенсионные и биржевые фонды. Эти методы инвестирования автоматически подстраиваются к изменениям, которые происходят.

В чем преимущества такого инвестирования:

  • отсутствие ограничений и обязательств;
  • деньги копятся быстрее за счет эффекта капитализации;
  • фонд – некоммерческая организация и не может стать банкротом;
  • контроль рынка 24/7;
  • накопления могут быть унаследованы;
  • налоговая льгота – 18%;
  • возможность заменить пенсионный фонд;
  • часть активов размещается в валютные инструменты для защиты от девальвации.

По материалам Finance.UA
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