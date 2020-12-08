Эксперт рассказал, какие инвестиции могут быть долговечными

Каждому этапу жизни человека соответствует определенный уровень доходов и потребления.
Об этом рассказал директор по управлению активами ICU Григорий Овчаренко на вебинаре “FinUpdate: Во что инвестировать, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине”.
“Уровень потребления с момента рождения любого человека начинает расти, достигает определенного пика в период предпенсионного возраста и потом снижается. При этом его доходы с момента трудовой жизни растут. До этого момента они компенсируются затратами наших родителей. Соответственно, на определенном этапе наши доходы начинают превышать уровень потребления. И опять же при достижении предпенсионного возраста из-за прекращения трудовой деятельности, которая для большинства является источником дохода, наши доходы существенно падают”, – рассказал эксперт.
Проблема. Разница между доходами и потреблением при достижении предпенсионного возраста и создает проблему: если эта разница не компенсируется нашим уровнем сбережений, это вызывает и социальный, и физический шок.
Эксперт отметил, что для разных возрастов существует разный инструментарий:
“Наш желаемый результат чаще всего – прийти к предпенсионному возрасту с необходимым уровнем сбережений”, – отметил Овчаренко.
Однако уже сейчас важно выбрать для себя такой инструмент инвестирования, который будет актуальным и через 30 лет. Ведь мир постоянно меняется и, учитывая трансформацию инструментов, части их них через несколько десятков лет точно не будет.
“Что будет через 30 лет – предсказать трудно. Однако мы можем посмотреть на те инструменты, которые существовали такой же промежуток времени назад и существуют сейчас. Ведь с высокой вероятностью они будут существовать и в будущем”, – рассказал Овчаренко.
По его мнению, к таким инструментам относится коллективное инвестирование: инвестиционные, пенсионные и биржевые фонды. Эти методы инвестирования автоматически подстраиваются к изменениям, которые происходят.
В чем преимущества такого инвестирования:
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