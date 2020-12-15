Авиационная отрасль Украины по сравнению с 2019 годом упала в три раза - Криклий

Авиационная отрасль Украины, которая оказалась в сложном положении в результате пандемии коронавируса, упала втрое по сравнению с прошлым годом.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга 17 декабря.

«Что касается именно авиации, с какими показателями завершаем (год – ред.) – это ориентировочно 28%, если сопоставлять с 2019 годом, то есть упала втрое», – сказал Криклий.

Он добавил, что по прогнозам Мининфраструктуры, в следующем году украинская авиационная отрасль восстановится по сравнению с 2019 годом на 50%, но все будет зависеть от эпидемической ситуации в мире.

Напомним, 5 июня этого года в Украине возобновили внутреннее авиасообщение и 15 июня – международное, которые были временно остановлены в рамках карантинных мероприятий из-за пандемии COVID-19.

Пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году составил 24,336 млн человек, что на 18,5% больше, чем в 2018 году. Украинскими авиакомпаниями в 2019 году выполнено 102 600 коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом – 2,4%).