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Названо лучшее место для уединенного отпуска в 2021 году (фото)

Названо лучшее место для уединенного отпуска в 2021 году (фото)

Наиболее подходящим местом в мире для уединенного отпуска назвали малоизвестный австралийский архипелаг, пишет bagnet.

Полный список лучших направлений в 2021 году по версии онлайн-сервиса для путешествий Skyscanner публикует издание Daily Mail.

Уточняется, что речь идет об архипелаге Хаутман-Аброльос, расположенном в Индийском океане у западного побережья Австралии, и представляющем из себя цепь из 122 островов, соединенных коралловыми рифами.

По информации Skyscanner, на островах нет возможности арендовать виллу, а кемпинг на их территории запрещен законом. Чтобы добраться до места, туристам необходимо арендовать катер или приобрести экскурсию на самолете. Кроме того, как отмечают эксперты, иногда лодкам с путешественниками позволяют швартоваться у берегов архипелага на ночь.

Хаутман-Аброльос известен своими бирюзовыми водами, белыми песчаными пляжами и богатой морской фауной, в связи с чем его часто называют “Галапагосскими островами Индийского океана”.


архипелаг Хаутман-Аброльос

Архипелаг также популярен среди любителей рыбалки и съемки дикой природы, так как ежегодно там гнездится более двух миллионов птиц 35 различных видов. Кроме того, в этой местности обитают дельфины, киты и морские львы.

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По материалам Finance.UA
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