В Киевской области заработала еще одна система видеонаблюдения

В полиции Киевской области заработала еще одна система видеонаблюдения.

Об этом сообщают в Нацполиции.

На территории города Борисполь начали работать 48 видеокамер, среди них 24 камеры с функцией распознавания автомобильных номерных знаков.

Презентовал работу программы руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

Как отметил глава полиции столичной области: «Характерными особенностями технического решения внедренной системы является то, что все видеокамеры подключены к областной общей системы «Безпечна Київщина».

«И именно такая система видеонаблюдения обеспечивает сквозной контроль транспортных потоков на магистралях столицы и Киевской области, использование единых списков автомобилей и лиц, находящихся в розыске, реализацией технологий распознавания автомобилей по государственным номерным знакам. Все это позволит местным правоохранителям предупредить правонарушения и оперативно раскрыть преступления, в случае совершения», – отметил полковник полиции.

Справка Finance.ua:

С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД .