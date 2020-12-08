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В Киевской области заработала еще одна система видеонаблюдения

В Киевской области заработала еще одна система видеонаблюдения

В полиции Киевской области заработала еще одна система видеонаблюдения.

Об этом сообщают в Нацполиции.

На территории города Борисполь начали работать 48 видеокамер, среди них 24 камеры с функцией распознавания автомобильных номерных знаков.

Презентовал работу программы руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

Как отметил глава полиции столичной области: «Характерными особенностями технического решения внедренной системы является то, что все видеокамеры подключены к областной общей системы «Безпечна Київщина».

«И именно такая система видеонаблюдения обеспечивает сквозной контроль транспортных потоков на магистралях столицы и Киевской области, использование единых списков автомобилей и лиц, находящихся в розыске, реализацией технологий распознавания автомобилей по государственным номерным знакам. Все это позволит местным правоохранителям предупредить правонарушения и оперативно раскрыть преступления, в случае совершения», – отметил полковник полиции.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
  • После запуска в Киеве и по области системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины рассказали, как водители могут проверить, есть ли у них штрафы за нарушение ПДД.
По материалам Finance.UA
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