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Toyota начинает отбор новых уполномоченных дилеров в Краматорске, Черкассах и Чернигове

Toyota начинает отбор новых уполномоченных дилеров в Краматорске, Черкассах и Чернигове

Toyota расширяет официальную дилерскую сеть в Украине и объявляет отбор новых уполномоченных дилеров с местонахождением в трех городах: Краматорске, Черкассах и Чернигове.

К участию в отборе приглашаются юридические лица, имеющие соответствующее намерение присоединиться к официальной дилерской сети Toyota и развивать автомобильный бизнес в Украине.

Для участия в отборе необходимо прислать заявку на электронный адрес DealerDevelopment@toyota.ua не позднее 31 января 2021 года.

В заявке необходимо указать:

  • город расположения потенциального дилерского центра;
  • название компании, от имени которой будет подаваться информация для участия в отборе, код ЕГРПОУ и краткую информацию о бенефициарных владельцах;
  • контактную информацию: номер телефона, адрес электронной почты и имя контактного лица.

После рассмотрения заявки коммуникация по уточнению деталей и получению дополнительной информации будет продолжена представителями ПИИ «Тойота-Украина».

Информация, изложенная в этом материале, не является и никоим образом не может толковаться как оферта или публичное обещание вознаграждения или условия конкурса. Подача и рассмотрение заявки на участие в отборе, предоставление дополнительной информации и проведение переговоров не создают ни для одной стороны никаких обязательств или гарантий дальнейшего сотрудничества.

По материалам Тойота-Украина
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