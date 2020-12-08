Toyota начинает отбор новых уполномоченных дилеров в Краматорске, Черкассах и Чернигове

Toyota расширяет официальную дилерскую сеть в Украине и объявляет отбор новых уполномоченных дилеров с местонахождением в трех городах: Краматорске, Черкассах и Чернигове.
К участию в отборе приглашаются юридические лица, имеющие соответствующее намерение присоединиться к официальной дилерской сети Toyota и развивать автомобильный бизнес в Украине.
Для участия в отборе необходимо прислать заявку на электронный адрес не позднее 31 января 2021 года.
В заявке необходимо указать:
После рассмотрения заявки коммуникация по уточнению деталей и получению дополнительной информации будет продолжена представителями ПИИ «Тойота-Украина».
Информация, изложенная в этом материале, не является и никоим образом не может толковаться как оферта или публичное обещание вознаграждения или условия конкурса. Подача и рассмотрение заявки на участие в отборе, предоставление дополнительной информации и проведение переговоров не создают ни для одной стороны никаких обязательств или гарантий дальнейшего сотрудничества.
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