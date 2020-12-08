Кредитование бизнеса и населения начало расти после локдауна

Сразу после смягчения карантина банки возобновили кредитование экономики.

Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время круглого стола «Банковская система в 2021 году: вызовы и перспективы», который провел онлайн «Финансовый клуб».

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«Мы видим хорошую тенденцию в кредитовании. Со смягчением карантина кредитование в III квартале начало восстанавливаться. В июле – ноябре чистый кредитный портфель бизнеса вырос в гривне на 8%, в иностранной валюте – на 1,1%. Ощутимо выросли кредитные портфели компаний – поставщиков электроэнергии, перевозчиков, торговли. Спрос на кредиты рос со стороны малого и среднего бизнеса из-за реструктуризации долгов, потребности в оборотном капитале и инвестициях и благодаря участию в президентской программе “5-7-9%“», – рассказал он.

После локдауна несколько активизировалось и кредитования населения.

«За III квартал оно выросло почти на 4%, а в годовом исчислении на конец ноября – на 7,5%. Годовые темпы прироста кредитов на недвижимость ипотеки были еще выше – 8,5% на конец октября. Это очень хороший сигнал роста ипотеки в этом году. Есть отложенный спрос на недвижимость, есть снижение процентных ставок, поэтому мы надеемся, что такая тенденция будет продолжаться», – сказал он.

Ликвидность на начало года достигала 200 млрд грн. «И мы очень четко чувствовали тренд на восстановление кредитования», – отметил заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

На текущий момент в НБУ говорят о 180 млрд грн ликвидности банков. Поэтому восстановление кредитования будет продолжаться.

«Вместе с тем мы ожидаем постепенное восстановление чистого процентного и комиссионного дохода, в том числе благодаря возобновлению кредитования. Наши регулярные опросы банков показывают, что банки сохраняют позитивные ожидания по перспективам кредитования на следующие 12 месяцев», – отметил Кирилл Шевченко.

Но не все ликвидные средства банки могут направить на кредитование. «Отсекая обязательные резервы, мы получаем примерно 130 млрд грн вроде свободных денег. Но нельзя забывать о норматив LCR, который обязывает все банки держать средства в высоколиквидных активах – в депсертификатах НБУ или ОВГЗ. Поэтому можно говорить примерно о 80 млрд грн средств, которые могут быть направлены на кредитование», – пояснил заместитель председателя правления банка «Південний» Максим Цымбал.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.