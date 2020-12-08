НБУ анонсировал ключевые изменения на банковском рынке в 2021 году

Действия и регуляции НБУ будут направлены на то, чтобы помочь банковскому сектору и экономике во время коронакризиса, а также сделать сектор более устойчивым и готовым противостоять кризисным явлениям.

Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время круглого стола «Банковская система в 2021 году: вызовы и перспективы», который провел онлайн «Финансовый клуб».

Читайте также: НБУ в следующем году будет проверять банки на качество кредитов – Шевченко

«В 2021 году мы будем проводить регулярную оценку устойчивости банков, в частности анализ качества активов, чтобы выяснить, корректно ли банки отражают кредитный риск по активам», – сказал он.

В следующем году НБУ введет новый норматив ликвидности – NSFR.

«С августа продолжаются тестовые расчеты нового норматива ликвидности (NSFR). Действующий норматив ликвидности Н6 будет применяться параллельно с NSFR, а со временем он будет отменен», – сказал он.

Также НБУ планирует определиться со сроками активации буфера консервации капитала и буфера системной важности. «Введение требований по формированию этих буферов капитала было временно остановлено, и в следующем году мы планируем определиться с датой, когда они будут введены», – напомнил топ-чиновник.

Глава НБУ считает важным шагом постепенное внедрение повышенных весов риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150%. «Сегодня мы видим один из основных рисков в этом сегменте по росту NPL», – уверен он.

Эти изменения обсуждаются с участниками рынка потребительского кредитования. «Это повышение будет постепенным: сначала 125%, а потом уже 150%. Меньше всего в целях НБУ сделать такой стресс банковской системе, после которого система останется без капитала», – сказал Кирилл Шевченко.

Усилятся стандарты организации систем управления рисками. «Еще одной важной нормой станет начало имплементации требований о введении ICAAP/ILAAP. Это процессы оценки достаточности внутреннего капитала и внутренней ликвидности. Они станут итоговым шагом во внедрении новых стандартов организации системы управления рисками в банках», – пообещал Кирилл Шевченко.

Новые ограничения будут сдерживать банки и сделают более безопасной и стабильной всю банковскую систему. «Новые решения НБУ относительно капитала, новые нормативы, которые внедряются – они уменьшают аппетиты банков к кредитованию. С другой стороны, они дают большую стабильность банковской системе. И этот компромисс нужно выстраивать», – говорит председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

Банки должны усилить работу над программами непрерывности своей деятельности и улучшить свои финансовые показатели. «Требования по усилению капитала – это требование времени, поэтому они должны быть учтены в стратегиях развития банков на следующий год. И это касается систем корпоративного управления. Считаю также, что развитие IT-технологий и усиление противодействия мошенничеству будет на одном из первых мест для банков. И нужно посмотреть на новые возможности, которые появятся в связи с открытием рынка земли», – отметил заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫