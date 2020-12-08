Киев выделил 386 млн на борьбу с коронавируса - Кличко

Власти Киева в 2020 году выделила почти 386 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Об этом во время представления годового отчета 2020 года сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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“В целом город выделил почти 386 млн грн на борьбу с коронавирусом, в частности на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР и ИФА-тестов, кислородных концентраторов, капитальный ремонт системы подачи кислорода”, – сказал Кличко.

По его словам, на доплаты медикам столичные власти выделили в этом году почти 1 млрд грн.

Кличко отметил, что всего в Киеве для приема больных COVID-19 в 29 медицинских учреждениях определены почти 5 тыс. коек.

“Сегодня больных принимают 23 коммунальных медицинских учреждения, где подготовили 4 тыс. коек, из них подачей кислорода оборудованы более 2 тыс. коек. Мы продолжаем увеличивать их количество”, – сообщил мэр Киева.

По его словам, в коммунальных медучреждениях столицы сегодня более 460 аппаратов искусственной вентиляции легких и более 500 концентраторов кислорода.