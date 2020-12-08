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Закон о «инвестнянях» является позитивным сигналом для инвесторов - Петрашко

Закон о «инвестнянях» является позитивным сигналом для инвесторов - Петрашко

Принятый 17 декабря во втором чтении законопроект №3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями» – позитивный сигнал для инвесторов и стимулирования развития экономики.

Об этом сообщает пресс служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в FACEBOOK.

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«Это действительно позитивный сигнал для иностранных и украинских инвесторов. Новый механизм поддержки инвесторов будет способствовать привлечению инвестиций в отрасли с большой добавленной стоимостью, созданию высокооплачиваемых рабочих мест, интеграции в глобальные цепи поставок и росту конкурентоспособности экономики Украины на международном рынке», – прокомментировал принятие законопроекта министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Документом (который еще называют законом об «инвестнянях») предусмотрена поддержка иностранных и украинских инвесторов, реализующих проекты с объемом инвестиций от 20 млн евро в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добыча с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), транспорта, обращения с отходами, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, искусства, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, курортно-рекреационной сфере.

Для получения предусмотренной поддержки инвестор должен создать не менее 80 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 15% превышает размер заработной платы по соответствующему виду деятельности в регионе, где планируется реализация проекта.

Такие инвесторы получают прямой договор с правительством и пакет стимулов. Так, государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых и таможенных льгот или обеспечения объектами смежной инфраструктуры, необходимыми для реализации инвестиционного проекта. Согласно законопроекту, общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от планового объема инвестиций по проекту.

По материалам УКРИНФОРМ
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