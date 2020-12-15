Вьетнам начал испытывать на людях собственную COVID-вакцину

Вьетнам начал испытания на людях собственной вакцины против коронавируса, которая называется Nanocovax.

Об этом сообщает вьетнамское информагентство VNA.

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Первые пробные инъекции Nanocovax, первой вакцины против COVID-19, одобренной для испытаний на людях во Вьетнаме, были сделаны трем добровольцам в Ханое 17 декабря.

Разработкой вакцины занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology, одна из четырех организаций, исследующих вакцины против коронавируса в стране.

Препарат планируется испытать на 60 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет на первом этапе испытаний. Каждый доброволец получит две прививки вакцины с перерывом в 28 дней.