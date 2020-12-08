Комфорт и здоровая жизнь: LEV Development реализует свой юбилейный 10-й проект вблизи Феофании

Жилое пространство бизнес-класса LIFE STORY от LEV Development расположен в Голосеевском районе. Юбилейный проект стал ответом львовского девелопера на извечный диссонанс – квартира в городе или у природы? Зачем выбирать, если можно совместить?
ЖК LIFE STORY – настоящий зеленый оазис со свежим воздухом возле Феофании, который стал островком чистоты среди загазованного города. Это место, где современный человек с невероятно загруженным графиком сможет не только плодотворно работать, но и качественно отдыхать. Здоровый образ жизни – одна из главных идей проекта LIFE STORY, поэтому гармоничный релакс души и тела отличает его от других жилых комплексов.
Закладка краеугольного камня – традиция, которая прошла сквозь века. LEV Development – это гармония традиций и инноваций, поэтому перед стартом каждого строительства в фундамент закладывается камень, который станет основой прочности здания. Не стал исключением и жилой комплекс бизнес-класса LIFE STORY, строительство которого уже началось.
ЖК LIFE STORY – пространство для ваших историй
LIFE STORY – это место, где сочетается природа и комфорт, которые так важны для жителя современного города. Здесь люди будут писать историю своей жизни и проживать лучшие моменты. Это место, где не нужно выбирать альтернативу, а можно получить все сразу: природу, целебные источники, зоны для отдыха. Комфортабельность, доступность и удобство – это не привилегии, а условия, в которых окажутся жители LIFE STORY.
Новый ЖК бизнес-класса – это изысканное и стильное пространство для тех, кто ценит свое время. Для отдыха не надо садиться в машину и тратить время на путь к природе. Стоит просто пройтись по парку, чтобы оказаться среди покоя и свежего воздуха.
Впрочем, наслаждение прекрасными видами Феофании – не единственное преимущество. Рядом с домом есть вся необходимая инфраструктура: медицинские и учебные заведения, магазины, банки, остановки общественного транспорта. До ближайшей станции метро «Теремки» всего 10 минут, а дорога до делового центра займет не более 20 минут.
LIFE STORY: удобство, комфорт и безопасность
LEV Development – заботливый застройщик, поэтому позаботился не только о прекрасном расположение, но и о внутренней инфраструктуре, которая сделает каждого жителя довольным, а его жизнь уютной.
Жилой комплекс прекрасно оборудован для отдыха, занятия спортом или даже работы вне дома. В жилом комплексе LIFE STORY предусмотрена крыша с зонами для спорта и отдыха, спортивные студии, место для бранчей, кофейни и healthy café.
Особое внимание здесь также уделено детям. Так, в новом жилом комплексе есть детские площадки, просторный детский сад и удобный няня-сервис.
Также будущим жителям не нужно будет беспокоиться о своей безопасности – LEV Development уже обо всем позаботился. Круглосуточная охрана и подземный паркинг с зарядками для электромобилей всегда к услугам жителей. Дети, играющие на улице, тоже всегда будут в безопасности: двор закрыт от въезда авто, а на территорию могут попасть только резиденты комплекса.
Экстерьер комплекса продуман до деталей. Бизнес-класс – это сдержанность и уместность, поэтому здесь нет карнизов, арок или лепнины. Внешность LIFE STORY – это лаконичность и сдержанность.
Отдельного внимания заслуживает дизайн холлов и мест общего пользования. Над ними в LIFE STORY работает команда львовского дизайнера Марка Савицкого. Студия SavytskyyDesign уже более 15 лет реализует архитектурные решения и является автором более 400 проектов в Украине, Европе и Азии.
LIFE STORY: кто будет писать свою историю?
Квартиры в LIFE STORY подойдут как для одного человека, так и для больших семей. В комплексе есть квартиры от одно- (32 кв.м) в трехкомнатных (78 кв.м).
Кроме того, удачное расположение, близость к парку “Феофания”, преимущества внутренней инфраструктуры и выгодная цена делает LIFE STORY привлекательным жилым пространством для инвестиций с целью заработка на сдаче в аренду.
LEV Development продумывает все до мелочей. Его цель – предлагать решения, которые на 100% удовлетворяют потребности современных людей. Если квартира – то уютная и просторная, если выпить кофе – то здесь, рядом с домом, если внутренние дворики – это безопасные и закрытые от въезда авто. LIFE STORY – воплощение концепции комфорта и безопасности, отражают идею работы LEV Development.
Компания LEV Development основана в 2015 году. Девелопер, который большинство своих комплексов сводит во Львове, входит в Ассоциацию всеукраинских застройщиков. Жилое пространство LIFE STORY – 10-й среди проектов LEV Development. Компания LEV Development занимается реализацией жилой и коммерческой недвижимости. В ее портфеле есть аналогичные, подобные объекты: ЖК SHUTTLE, HYGGE, ЖК OBRIY, ЖК OBRIY 2, ЖК OBRIY 3, коттеджный городок Renaissance, клубный дом Geneva. А также гостиницы: LEV City Hotel во Львове и Premier Resort Hotel в Буковеле.
Узнать больше о ЖК LIFE STORY можно на сайте или посетив отделы продаж:
КИЕВ
ЛЬВОВ
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