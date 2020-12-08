Первые партии вакцины от COVID-19 нужно получить в январе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает необходимым, чтобы Украина получила первые партии вакцины в январе. Пока Украина не входит в перечень 92 стран программы COVAX, которые приоритетно получат вакцины.
Об этом Зеленский заявил во время дипломатической конференции “Стратегические приоритеты внешней политики Украины”.
“Нам необходимо получить первые партии вакцины уже в начале следующего года – в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине. К сожалению, мы пока не входим в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале. Но мы над этим очень сильно работаем”, – сказал Президент.
Он отметил, что вопрос обеспечения Украины лицензированной вакциной от COVID-19 является крайне важным.
“Над этой задачей работают руководство государства, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Информация о странах, где в ближайшее время может начаться вакцинация и где может остаться избыток вакцин, у нас есть”, – добавил Зеленский.
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