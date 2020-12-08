В Корее показали первую в мире систему автономной парковки с 5G

Южнокорейская телекоммуникационная компания LG Uplus Corp. представила первую в мире технологию автономного парковки автомобиля при поддержке 5G-сети.
Об этом сообщает Yonhap.
Во время презентации автомобиль Genesis GV80 проехал по дороге 800 метров в около 5 минут, следуя по сигналам светофора. Внедорожник самостоятельно припарковался на небольшом паркинге с наличием других автомобилей.
Фото: en.yna.co.kr
В компании заявили, что демонстрация автономной парковки была первой в мире, которая состоялась с помощью сети последнего поколения. Именно 5G позволяет автономным транспортным средствам мгновенно получать информацию о дорожных сигналах вместо того, чтобы просто распознавать их с помощью датчиков, и повышает безопасность пассажиров.
До официальной презентации новой технологии LG Uplus Corp. провела 137 тестов автономной парковки с помощью 5G.
Фото: en.yna.co.kr
Компания планирует уже с января протестировать технологию для широкой общественности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Предпринимателей будут штрафовать за допуск людей без масок в помещения и транспорт12 ч. назад - 1019 19
Кернес умер от коронавируса13 ч. назад - 2943 15
Витренко получит $4 млн премии за результаты Стокгольмского арбитража с "Газпромом" в виде ОВГЗ3 ч. назад - 245 4
Злоумышленник с помощью "вируса" присвоил почти миллион гривен украинцев, получив доступ к их онлайн-банкингу11 ч. назад - 845 4
Искусственный интеллект научили быстро переводить и озвучивать видео голосом оригиналаВчера, 23:02 - 916 4
Мелкий бизнес не будет платить единый налог14 ч. назад - 6799 1
Кличко сказал, кто заплатит владельцам разбитых авто на Шулявском мосту13 ч. назад - 3161 1
Кернес умер от коронавируса13 ч. назад - 2943 15
Украинцы назвали приемлемый уровень зарплаты (опрос)6 ч. назад - 1771
В Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом в более 20 миллиардов (фото)10 ч. назад - 1733 3
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусомПозавчера, 12:10 - 1533
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1396 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1550
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 2131 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 4089 13