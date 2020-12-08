В Корее показали первую в мире систему автономной парковки с 5G

Южнокорейская телекоммуникационная компания LG Uplus Corp. представила первую в мире технологию автономного парковки автомобиля при поддержке 5G-сети.

Об этом сообщает Yonhap.

Во время презентации автомобиль Genesis GV80 проехал по дороге 800 метров в около 5 минут, следуя по сигналам светофора. Внедорожник самостоятельно припарковался на небольшом паркинге с наличием других автомобилей.



Фото: en.yna.co.kr

В компании заявили, что демонстрация автономной парковки была первой в мире, которая состоялась с помощью сети последнего поколения. Именно 5G позволяет автономным транспортным средствам мгновенно получать информацию о дорожных сигналах вместо того, чтобы просто распознавать их с помощью датчиков, и повышает безопасность пассажиров.

До официальной презентации новой технологии LG Uplus Corp. провела 137 тестов автономной парковки с помощью 5G.



Фото: en.yna.co.kr

Компания планирует уже с января протестировать технологию для широкой общественности.