Lyft запланировал предлагать клиентам беспилотные такси с 2023 года

Агрегатор такси Lyft намерен, чтобы клиенты его приложения могли выбирать автономный транспорт с 2023 года.
Как сообщает Bloomberg, автомобили для компании построит Motional, совместное предприятие Hyundai Motor Group и Aptiv.
Технология, на которую полагается Lyft, исключает присутствие водителя за рулем, что удешевляет обслуживание.
Однако, агентство отмечает, что в последние годы даже самые большие оптимисты в области признали, что нужно больше времени и денег, чем ожидалось, прежде чем технология получит широкое распространение.
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