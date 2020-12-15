Lyft запланировал предлагать клиентам беспилотные такси с 2023 года

Агрегатор такси Lyft намерен, чтобы клиенты его приложения могли выбирать автономный транспорт с 2023 года.

Как сообщает Bloomberg, автомобили для компании построит Motional, совместное предприятие Hyundai Motor Group и Aptiv.

Технология, на которую полагается Lyft, исключает присутствие водителя за рулем, что удешевляет обслуживание.

Однако, агентство отмечает, что в последние годы даже самые большие оптимисты в области признали, что нужно больше времени и денег, чем ожидалось, прежде чем технология получит широкое распространение.