0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

НБУ в следующем году будет проверять банки на качество кредитов - Шевченко

НБУ в следующем году будет проверять банки на качество кредитов - Шевченко

Риском для банков остаются возможные потери от ухудшения качества кредитов как следствие ухудшения платежной дисциплины клиентов.

Об этом сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко в сообщении FACEBOOK

“В 2021 году Национальный банк планирует проводить регулярную оценку устойчивости банков, в частности анализ качества активов, чтобы выяснить, корректно ли банки отображают кредитный риск по активам”, – сказал Шевченко.

В 2021 году может быть сделан первый шаг к частичной приватизации государственных банков.

“О подписании соглашения в ближайшем месяце по вхождению IFC в капитал Укргазбанка на днях сообщило Министерство финансов. Другие государственные банки продолжат двигаться в направлении активной работы по очистке балансов от неработающих кредитов по утвержденным планам. Такие действия будут повышать инвестиционную привлекательность банковского сектора в следующем году”, – заметил руководитель НБУ.

По его словам, украинские банки остаются прибыльными, достаточно капитализированными, у них хватает ликвидности и средств для удовлетворения потребностей клиентов. Банковский сектор готов к январским усиленным карантинным мерам, и на днях мы финализируем наши подходы к работе банков в этот период.

Справка Finance.ua:

  • Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составляли 34,7% годовых.
  • Национальный банк разработал новые требования к договорам с самыми востребованными услугами – потребительский кредит, депозит, открытие счета.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.

Помощник по кредитам

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.