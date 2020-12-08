НБУ в следующем году будет проверять банки на качество кредитов - Шевченко

Риском для банков остаются возможные потери от ухудшения качества кредитов как следствие ухудшения платежной дисциплины клиентов.

Об этом сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко в сообщении FACEBOOK

“В 2021 году Национальный банк планирует проводить регулярную оценку устойчивости банков, в частности анализ качества активов, чтобы выяснить, корректно ли банки отображают кредитный риск по активам”, – сказал Шевченко.

В 2021 году может быть сделан первый шаг к частичной приватизации государственных банков.

“О подписании соглашения в ближайшем месяце по вхождению IFC в капитал Укргазбанка на днях сообщило Министерство финансов. Другие государственные банки продолжат двигаться в направлении активной работы по очистке балансов от неработающих кредитов по утвержденным планам. Такие действия будут повышать инвестиционную привлекательность банковского сектора в следующем году”, – заметил руководитель НБУ.

По его словам, украинские банки остаются прибыльными, достаточно капитализированными, у них хватает ликвидности и средств для удовлетворения потребностей клиентов. Банковский сектор готов к январским усиленным карантинным мерам, и на днях мы финализируем наши подходы к работе банков в этот период.

Справка Finance.ua:

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составляли 34,7% годовых.

Национальный банк разработал новые требования к договорам с самыми востребованными услугами – потребительский кредит, депозит, открытие счета.

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