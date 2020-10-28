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Государственные банки начали выполнять планы по очистке балансов от проблемных кредитов

Государственные банки начали выполнять планы по очистке балансов от проблемных кредитов

Государственные банки начали выполнять планы по очистке балансов от наследия прошлых лет – проблемных кредитов (NPL).

Об этом пишет НБУ.

В сентябре 2020 года государственный Укрэксимбанк списал с баланса 16,6 млрд грн неработающих кредитов, под которые было ранее сформировано 100% резервов.

В результате доля проблемных кредитов в госбанках (без учета Приватбанка) сократилась с 47,6% на 1 сентября до 43,5% на 1 октября.

В то же время доля проблемных кредитов в банковском секторе снизилась с 48% до 45,6% по состоянию на 1 октября.

Списание проблемных кредитов является одной из основных мер в рамках трехлетних планов сокращения проблемных кредитов в государственных банках.

Напомним, в конце июня Совет по финансовой стабильности рассмотрел и одобрил представленные госбанками планы работы. Утвержденные Радой планы предусматривают сокращение портфеля NPL у государственных банков на 305 млрд грн за 3 года.

Списание не означает прощение долга – банки продолжат работу по взысканию с должников. Кроме того, планируется проведение реструктуризации жизнеспособных кредитов, взыскание залогового имущества с его последующей реализацией, а также продажа или уступка прав требования по проблемным портфелям.

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По материалам Finance.UA
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