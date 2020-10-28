Государственные банки начали выполнять планы по очистке балансов от проблемных кредитов

Государственные банки начали выполнять планы по очистке балансов от наследия прошлых лет – проблемных кредитов (NPL).

Об этом пишет НБУ.

В сентябре 2020 года государственный Укрэксимбанк списал с баланса 16,6 млрд грн неработающих кредитов, под которые было ранее сформировано 100% резервов.

В результате доля проблемных кредитов в госбанках (без учета Приватбанка) сократилась с 47,6% на 1 сентября до 43,5% на 1 октября.

В то же время доля проблемных кредитов в банковском секторе снизилась с 48% до 45,6% по состоянию на 1 октября.

Списание проблемных кредитов является одной из основных мер в рамках трехлетних планов сокращения проблемных кредитов в государственных банках.



Напомним, в конце июня Совет по финансовой стабильности рассмотрел и одобрил представленные госбанками планы работы. Утвержденные Радой планы предусматривают сокращение портфеля NPL у государственных банков на 305 млрд грн за 3 года.

Списание не означает прощение долга – банки продолжат работу по взысканию с должников. Кроме того, планируется проведение реструктуризации жизнеспособных кредитов, взыскание залогового имущества с его последующей реализацией, а также продажа или уступка прав требования по проблемным портфелям.

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