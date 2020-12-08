В Киеве продают старинное здание за 55 миллионов гривен

Дом был построен в 1885 году по проекту архитектора Николаева. Как сказано на сайте Prozorro, общая площадь коммерческой недвижимости, выставленной на продажу, составляет 1 468,5 квадратных метра.
Это здание ранее было имуществом в ипотеке и выступало обеспечением по задолженности заемщика. Теперь оно выставлено на продажу. Ранее дом использовался как офисное здание, а некоторые помещения сдавались в аренду.
Дом был построен в 1885 году по проекту архитектора Николаева для предпринимателя Николая Попова и его жены Елизаветы, которые открыли здесь офтальмологическую клинику. Медицинскую помощь здесь можно было получить бесплатно, пишет портал СЕГОДНЯ.
Здание было построено недалеко от Киево-Печерской лавры известным киевским благотворителем Николаем Поповым. Он знал, что в Лавру будут идти богомольцы, у которых не было средств, но были проблемы со зрением. А в лечебнице их лечили бесплатно, кроме того, их еще и бесплатно кормили в столовой при клинике. Она находилась на месте, где сейчас построено новое здание под старину, рассказывает киевовед Михаил Кальницкий.
Здание больничного корпуса было двухэтажным, а потом его надстроили. Правая часть здания – это часть старинного особняка, который когда-то принадлежал генералу Бердяеву, деду известного философа. Николай Бердяев часто приезжал сюда к своей бабушке. Позже к этому зданию пристроили больничный комплекс, который сейчас выставлен на продажу.
Ранее особняк имел охранный статус и на здании висела табличка. Как заверяют его продавцы, сейчас дом не имеет охранного статуса и в реестре памятников не значится.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Предпринимателей будут штрафовать за допуск людей без масок в помещения и транспорт4 ч. назад - 516 14
Кернес умер от коронавируса5 ч. назад - 1695 4
Искусственный интеллект научили быстро переводить и озвучивать видео голосом оригиналаВчера, 23:02 - 588 3
В Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом в более 20 миллиардов (фото)3 ч. назад - 891 2
Рада увеличила предельный возраст для работы на госслужбеВчера, 14:31 - 765 2
Правительство изменило порядок госрегистрации транспортных средствВчера, 16:00 - 4616
Мелкий бизнес не будет платить единый налог6 ч. назад - 2632
Межбанк: рынок опять начинает лихорадитьВчера, 18:25 - 1950
Утверждены новые критерии для выезда скорой помощи: основные измененияВчера, 21:02 - 1940
Кличко сказал, кто заплатит владельцам разбитых авто на Шулявском мосту6 ч. назад - 1819
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусомПозавчера, 12:10 - 1398
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1357 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1526
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 2105 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 4046 12