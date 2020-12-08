В Киеве продают старинное здание за 55 миллионов гривен

Дом был построен в 1885 году по проекту архитектора Николаева. Как сказано на сайте Prozorro, общая площадь коммерческой недвижимости, выставленной на продажу, составляет 1 468,5 квадратных метра.

Это здание ранее было имуществом в ипотеке и выступало обеспечением по задолженности заемщика. Теперь оно выставлено на продажу. Ранее дом использовался как офисное здание, а некоторые помещения сдавались в аренду.

Дом был построен в 1885 году по проекту архитектора Николаева для предпринимателя Николая Попова и его жены Елизаветы, которые открыли здесь офтальмологическую клинику. Медицинскую помощь здесь можно было получить бесплатно, пишет портал СЕГОДНЯ.

Здание было построено недалеко от Киево-Печерской лавры известным киевским благотворителем Николаем Поповым. Он знал, что в Лавру будут идти богомольцы, у которых не было средств, но были проблемы со зрением. А в лечебнице их лечили бесплатно, кроме того, их еще и бесплатно кормили в столовой при клинике. Она находилась на месте, где сейчас построено новое здание под старину, рассказывает киевовед Михаил Кальницкий.

Здание больничного корпуса было двухэтажным, а потом его надстроили. Правая часть здания – это часть старинного особняка, который когда-то принадлежал генералу Бердяеву, деду известного философа. Николай Бердяев часто приезжал сюда к своей бабушке. Позже к этому зданию пристроили больничный комплекс, который сейчас выставлен на продажу.

Ранее особняк имел охранный статус и на здании висела табличка. Как заверяют его продавцы, сейчас дом не имеет охранного статуса и в реестре памятников не значится.