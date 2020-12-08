0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 293 0

В Киеве продают старинное здание за 55 миллионов гривен

В Киеве продают старинное здание за 55 миллионов гривен

Дом был построен в 1885 году по проекту архитектора Николаева. Как сказано на сайте Prozorro, общая площадь коммерческой недвижимости, выставленной на продажу, составляет 1 468,5 квадратных метра.

Это здание ранее было имуществом в ипотеке и выступало обеспечением по задолженности заемщика. Теперь оно выставлено на продажу. Ранее дом использовался как офисное здание, а некоторые помещения сдавались в аренду.

Дом был построен в 1885 году по проекту архитектора Николаева для предпринимателя Николая Попова и его жены Елизаветы, которые открыли здесь офтальмологическую клинику. Медицинскую помощь здесь можно было получить бесплатно, пишет портал СЕГОДНЯ.

Здание было построено недалеко от Киево-Печерской лавры известным киевским благотворителем Николаем Поповым. Он знал, что в Лавру будут идти богомольцы, у которых не было средств, но были проблемы со зрением. А в лечебнице их лечили бесплатно, кроме того, их еще и бесплатно кормили в столовой при клинике. Она находилась на месте, где сейчас построено новое здание под старину, рассказывает киевовед Михаил Кальницкий.

Здание больничного корпуса было двухэтажным, а потом его надстроили. Правая часть здания – это часть старинного особняка, который когда-то принадлежал генералу Бердяеву, деду известного философа. Николай Бердяев часто приезжал сюда к своей бабушке. Позже к этому зданию пристроили больничный комплекс, который сейчас выставлен на продажу.

Ранее особняк имел охранный статус и на здании висела табличка. Как заверяют его продавцы, сейчас дом не имеет охранного статуса и в реестре памятников не значится.

По материалам Socportal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.