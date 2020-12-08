Рада приняла законопроект о снижении НДС для агросектора до 14%

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14%.
Документ поддержали 255 нардепов.
Законопроект, в частности, устанавливает ставку налога на добавленную стоимость в 14% по операциям поставки и ввоза в Украину следующей сельхозпродукции: 0102 (крупный рогатый скот, живая); 0103 (свиньи живые); 0401 (в части цельного молока), 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1204 00 (семена льна), 1205 (семена рапса и кользы), 1206 00 (семена подсолнечника), 1207 (семена и плоды других масличных культур), 1212 91 (сахарная свекла).
“Анализ, проведенный UCAB на основании данных USDA и операторов рынка относительно отдельных видов масличных и зерновых культур (подсолнечник, рапс, кукуруза), показывает, что снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по их реализации не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений/потерь НДС ни для одной из заинтересованных сторон (государство/предприятие). Доходность выращивания таких культур и торговли и сальдо доходов бюджета останутся без изменений”, – говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта настаивают, что перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя.
“Но при этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств – “скрутки”. Произойдет детенизация аграрного производства. Бюджет получит существенные преимущества”, – добавили они.
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