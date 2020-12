Правильные инвестиции: Какие активы чаще всего покупают украинцы?

В поисках различных видов инвестиций украинцы все чаще выбирают инвестиционные фонды, которые имеют возможность вкладывать деньги в лучшие мировые компании. Преимущества такого финансового инструмента в том, что деньгами клиента управляют опытные управляющие, аналитики, инвесторы, распределяя их между несколькими классами активов.

В Украине таких фондов несколько. Для начала – «Ярослав Мудрый» – первый на отечественных просторах, который работает с американскими компаниями, входящими в индекс S&P500. То есть, капитализация которых превышает $10 млрд. Порог входа для инвестиций составляет 1 пай или 776 гривен. Текущая доходность по фонду на декабрь 2020 года составляет 5,53% в долларах США.

Фонд «Атаман» – специализируется на инвестициях путем покупки фьючерсов в крупных финансовых и технологических компаниях, которые входят в индекс NASDAQ100. Минимальная сумма инвестирования также составляет 1 пай или 927 гривен. Доходность фонда на декабрь 2020 года – 6,12% в долларах США.

В целом эти Фонды, которые управляются компанией «Универ Менеджмент», подойдут тем, кто планирует не просто накапливать, но и зарабатывать за счет сложного процента и отсрочки налоговых обязанностей дополнительную доходность.

Это значит, что вся прибыль, полученная в результате деятельности фонда, обратно реинвестируется в новые активы. В результате «экономия» на ежегодных налоговых отчислениях и ожидаемая доходность будут выше, чем при инвестировании в любой другой актив.

Кстати, в начале декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) порадовала украинских инвесторов новостью о том, что допустила к обращению в Украине акции шести компаний, в частности, Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc. А также инвестпаи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

Инициатором запроса размещения ценных бумаг в Украине стала компания «Универ», в партнерстве с компанией «Wotan» (Robo Advisor).

Кроме того, украинцы вкладывают деньги и в ценные бумаги, которые гарантированы государством. Это облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, которые подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителем этих облигаций, их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций. При этом номинальная стоимость ОВГЗ Украины может быть определена в иностранной валюте.

А также – муниципальные облигаций, которые выпускаются местными властями как средство привлечения финансовых результатов для реализации собственных инвестпроектов, а также в случае дефицита местного бюджета.

Чтобы не ломать голову над тонкостями финансовых инструментов, как правильно подобрать хороший актив, для украинского инвестора компания «Wotan» разработала первое в Украине мобильное приложения для автоматического управления финансовыми сбережениями.

Французские журналисты назвали данный тип инвестирования – Robo Advisor. Программное обеспечение – Искусственный Интеллект (ИИ) – управляет деньгами инвесторов без вмешательства консультанта-человека.

Именно ИИ формирует сбалансированный портфель активов, на основе анкеты риск-профилирования инвестора. А также управляет им в зависимости от макроэкономической ситуации, реагируя на финансовые рынки, глобальные катаклизмы, финансовые новости и данные, а также ребалансирует в режиме реального времени.

По словам CEO компании «Wotan» Сергея Кравецкого, украинский инвестор получит доступ к инвестированию в зарубежные активы в 2021 году.