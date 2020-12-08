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Египет изменил требования к тесту на коронавирус для украинских туристов

Египет изменил требования к тесту на коронавирус для украинских туристов

Египетские власти ужесточили требования к ПЦР-тесту на коронавирус для туристов из Украины. Теперь сертификат должен иметь еще и подпись врача, а также специальный QR-код.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в Египте.

“С начала декабря компетентные органы Египта усилили контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов, с которыми иностранцы прибывают на отдых в курортные города. Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающие египетскую границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия”, – говорится в сообщении.

Требования к сертификатам ПЦР-тестов:

  • сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;
  • сертификат должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном веб-сайте лаборатории;
  • сертификат не должен содержать никаких исправлений, подтираний или правок;
  • сертификат должен содержать информацию о проведенном вид теста;
  • в сертификате должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;
  • сертификат должен быть выдан на английском языке;
  • сертификат должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест;
  • не принимаются сертификаты, заполненные от руки.

В случае возникновения сомнений относительно достоверности теста египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету.

Туристы с положительными результатами ПЦР-тестов, сделанных по прилету в аэропортах курортных городов, будут размещены (изолированы) в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста. Таким туристам запрещается покидать номера и свободно перемещаться по территории отеля.

Перед путешествием убедитесь, что ваш страховой полис соответствует вашим потребностям и может покрыть расходы на изоляцию и/или лечение.

По материалам Finance.UA
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