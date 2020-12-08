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ПриватБанк потребует рассмотрения дела Суркисов в Верховном Суде

ПриватБанк потребует рассмотрения дела Суркисов в Верховном Суде

ПриватБанк потребует передачи кассационного производства по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда.

«Такое требование является необходимым ввиду того, что данное дело имеет резонансный характер. А ранее принятые судебные решения имеют целью не свершение справедливого правосудия, а исключительно, без принятия решения по сути, списание средств со счетов ПриватБанка незаконным способом», – сообщает пресс-служба банка.

Так, по данным банка, компании-нерезиденты обратились в ВС с заявлением о закрытии кассационного производства по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска. Основаниями для закрытия указаны якобы отсутствие процессуальной возможности обжалования в кассационном порядке определения об обеспечении иска, что является манипулятивным утверждением, направленным на списание средств со счетов ПриватБанка в порядке, не предусмотренном законодательством.

2 сентября Печерский суд Киева под председательством судьи Сергея Вовка принял решение о выплате ПриватБанком семье Суркисов $350 млн за обслуживание их депозитов.

Суд принял порядок принудительного взыскания с банка $350 млн на выполнение спорного иска компаний братьев Суркисов по обслуживанию депозитов, конвертированных в капитал ПриватБанка во время его национализации.

Печерский суд также санкционировал арест имущества ПриватБанка в случае отказа выплаты компаниям Суркисов 10 млрд грн.

8 сентября Верховный Суд остановил взыскание $350 млн с ПриватБанка в пользу Суркисов. В частности ВС открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство ПриватБанка на решения судов по делу в отношении депозитов Суркисов на 10 млрд грн.

В октябре Киевский апелляционный суд отказал ПриватБанку в рассмотрении жалобы на решение Печерского суда о выплате госбанком семье Суркисов $350 млн.

3 декабря ПриватБанк подал в Высший совет правосудия жалобу на действия судьи Вовка из Печерского суда.

Речь идет о $250 млн депозитов (плюс $100 млн процентов по ним) шести оффшорных компаний семьи Суркисов, которые были размещены в кипрском филиале ПриватБанка во времена, когда владельцами банка были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Эти средства как средства связанных лиц были конвертированы в капитал банка перед его национализацией. Поэтому на текущий момент никаких депозитов, выполнения которых в качестве меры пресечения требует судья Вовк, у Приватбанка нет.

По материалам Финансовый клуб
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