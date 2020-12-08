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Декларации по правилам ЕС: правительство одобрило изменения в Таможенный кодекс

Декларации по правилам ЕС: правительство одобрило изменения в Таможенный кодекс

Кабинет Министров Украины 16 декабря одобрил изменения в Таможенный кодекс относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары разных субпозиций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, которые подпадают под разные товарные подпозиции согласно УКТВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза» и передал его на рассмотрение парламента.

Подготовленные Минфином и Гостаможслужбой изменения обусловлены необходимостью имплементации к национальному законодательству положений Таможенного кодекса Европейского Союза согласно Соглашению об ассоциации в части положений относительно процедуры составления таможенных деклараций на товары, которые подпадают под разные товарные подпозиции согласно УКТВЭД в пределах одной товарной позиции УКТВЭД.

Изменениями предлагается изложить в новой редакции статью 267 и дополнить статью 280 Таможенного кодекса Украины такими положениями Таможенного кодекса ЕС: упрощенное декларирование партии товаров, которые классифицируются в различных товарных субпозициях согласно УКТВЭД (на уровне первых шести знаков) по одному коду согласно УКТВЭД, при условии, что этому коду соответствует наибольшая ставка таможенной пошлины по товарной субпозиции УКТВЭД. Также предлагается распространить упрощенное декларирование партии товаров, которые классифицируются в различных товарных субпозиций УКТВЭД, на экспорт товаров и порядок перерасчета специфической ставки пошлины в адвалорную для взимания пошлины по наибольшей ставке по товарной субпозиции УКТВЭД в рамках одной товарной позиции.

По материалам УКРИНФОРМ
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