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Кличко сказал, кто заплатит владельцам разбитых авто на Шулявском мосту

Кличко сказал, кто заплатит владельцам разбитых авто на Шулявском мосту

Киевский городской голова Виталий Кличко выразил возмущение тем, что на открытом год назад Шулявском мосту упали три опоры освещения, и отметил, что опоры генподрядчик заменит за свой счет и возместит убытки владельцам поврежденных автомобилей.

Об этом Кличко заявил на брифинге.

“Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян, и я также крайне возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик давал гарантию 50 лет”, – отметил Кличко.

По его словам, специалисты обследовали все опоры освещения, и те, что вызвали сомнения в надежности укрепления, демонтировали. Ночью подрядчик произвел демонтаж шести опор и оперативно установит столбы с усилением конструкций.

“Генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет. Также “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений “ как заказчик строительства обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили”, – заявил мэр Киева.

Кличко сообщил, что вчера он обратился в милицию для установления причин падения трех опор, чтобы виновные понесли ответственность.

“За качество работ на объекте отвечает генподрядчик. Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору как независимая организация”, – сказал Кличко.

Кроме того, прокуратура Киева открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Справка Finance.ua:

  • 15 декабря произошло падение трех опор освещения в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе. Опоры расположены на полосе движения в направлении улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко.
По материалам УАИБ
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