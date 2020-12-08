Кличко сказал, кто заплатит владельцам разбитых авто на Шулявском мосту

Киевский городской голова Виталий Кличко выразил возмущение тем, что на открытом год назад Шулявском мосту упали три опоры освещения, и отметил, что опоры генподрядчик заменит за свой счет и возместит убытки владельцам поврежденных автомобилей.
Об этом Кличко заявил на брифинге.
“Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян, и я также крайне возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик давал гарантию 50 лет”, – отметил Кличко.
По его словам, специалисты обследовали все опоры освещения, и те, что вызвали сомнения в надежности укрепления, демонтировали. Ночью подрядчик произвел демонтаж шести опор и оперативно установит столбы с усилением конструкций.
“Генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет. Также “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений “ как заказчик строительства обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили”, – заявил мэр Киева.
Кличко сообщил, что вчера он обратился в милицию для установления причин падения трех опор, чтобы виновные понесли ответственность.
“За качество работ на объекте отвечает генподрядчик. Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору как независимая организация”, – сказал Кличко.
Кроме того, прокуратура Киева открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).
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