Прожиточный минимум в бюджете-2021 (инфографика)

Рост прожиточного минимума, состоявшийся еще с 1 декабря, повлияет на рост тарифных окладов бюджетников с 1 января. Этот показатель прописан в принятом госбюджете-2021.
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Прожиточный минимум вырос с 1 декабря 2020 года, так что с 1 января 2021 года он останется без изменений.
На одного человека в расчете на месяц он составит 2189 гривен.
Для основных социальных и демографических групп населения размер прожиточного минимума отличается.
Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2021 года – 1769 гривен; с 1 июля 2021 года – 1854 гривны; с 1 декабря 2021 года – 1934 гривны.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января 2021 года – 2102 гривны.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами с 1 января 2021 года – 2102 гривны.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января 2021 года – 1600 гривен.
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