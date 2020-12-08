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Прожиточный минимум в бюджете-2021 (инфографика)

Прожиточный минимум в бюджете-2021 (инфографика)

Рост прожиточного минимума, состоявшийся еще с 1 декабря, повлияет на рост тарифных окладов бюджетников с 1 января. Этот показатель прописан в принятом госбюджете-2021.

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Прожиточный минимум вырос с 1 декабря 2020 года, так что с 1 января 2021 года он останется без изменений.

На одного человека в расчете на месяц он составит 2189 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения размер прожиточного минимума отличается.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2021 года – 1769 гривен; с 1 июля 2021 года – 1854 гривны; с 1 декабря 2021 года – 1934 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января 2021 года – 2102 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами с 1 января 2021 года – 2102 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января 2021 года – 1600 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 15 декабря приняла законопроект о государственном бюджете на 2021 год. За принятие проекта закона № 4000 в целом проголосовали 289 депутатов.
  • Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн гривен, что 4,5% (на 57 524,5 млн гривен больше, чем в 2020 году).

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По материалам Finance.UA
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