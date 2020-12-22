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Бедные страны могут не получить вакцину от COVID до 2024 года, - Reuters

Бедные страны могут не получить вакцину от COVID до 2024 года, - Reuters

Вакцина от коронавируса может не достаться бедным странам до 2024 года. Это может произойти в случае провала механизма COVAX от Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы.

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Организаторы схемы сталкиваются с проблемой нехватки средств, рисками поставок и сложными договоренностями, которые могут сделать невозможной быструю отправку лекарств в различные бедные страны.

В отчете альянса по вакцинации Gavi, который совместно с ВОЗ занимается механизмом COVAX, говорится, что риск провала схемы поставок вакцины от коронавируса в бедные страны “довольно велик”. И в случае неудачной работы механизма, бедные страны могут остаться без доступа к вакцине до 2024 года.

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По материалам РБК-Украина
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