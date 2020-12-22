Бедные страны могут не получить вакцину от COVID до 2024 года, - Reuters

Вакцина от коронавируса может не достаться бедным странам до 2024 года. Это может произойти в случае провала механизма COVAX от Всемирной организации здравоохранения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы.
Читайте также: Доходы Pfizer и Moderna от продажи вакцин против коронавируса могут составить $32 млрд в 2021 году – аналитики
Организаторы схемы сталкиваются с проблемой нехватки средств, рисками поставок и сложными договоренностями, которые могут сделать невозможной быструю отправку лекарств в различные бедные страны.
В отчете альянса по вакцинации Gavi, который совместно с ВОЗ занимается механизмом COVAX, говорится, что риск провала схемы поставок вакцины от коронавируса в бедные страны “довольно велик”. И в случае неудачной работы механизма, бедные страны могут остаться без доступа к вакцине до 2024 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионеры будут платить на 2 тыс. грн налогов больше в 2021 году (инфографика)Вчера, 16:00 - 47087 20
Таможня напомнила о денежном штрафе за вывоз авто с "еврономерами" из УкраиныВчера, 11:35 - 1173 3
Зеленский хочет объединить запад и восток Украины большой дорогойПозавчера, 15:45 - 1184 3
США могут предоставить Украине помощь для отказа от услуг HuaweiВчера, 23:32 - 247 2
Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторингаПозавчера, 11:11 - 2260 2
Пенсионеры будут платить на 2 тыс. грн налогов больше в 2021 году (инфографика)Вчера, 16:00 - 47087 20
Назван топ-20 популярных кроссоверов на украинском рынкеВчера, 18:07 - 1196
Таможня напомнила о денежном штрафе за вывоз авто с "еврономерами" из УкраиныВчера, 11:35 - 1173 3
Рынок рабочих профессий в 2020: кто получал больше всехВчера, 10:41 - 947
Разумков намекнул, что "эпоха бедности" в 2021 году не закончитсяВчера, 15:38 - 658 1
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетовПозавчера, 17:10 - 211
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 296
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2795 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 4183 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2021 3