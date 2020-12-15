Honda может привлечь украинцев к разработке ПО

Японская компания Honda может привлечь украинские IТ-компании к разработке программного обеспечения для автомобилей. Об этом проинформировал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Корсунский в Японии встретился с представителями компании Honda. Японцы сообщили, что намерены увеличить свое присутствие в Украине.

Дипломат посоветовал представителям японского автогиганта привлечь украинские IТ-компании к разработке программного обеспечения для автомобилей, а также создать свое собственное производство в Украине в одном из регионов, где хорошо развито машиностроение. Это может быть не обязательно выпуск автомобилей, а, например, автокомпонентов.

Между тем, компания Honda за первые 11 месяцев 2020 года продала в Украине всего 456 автомобилей. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. То есть статистика показывает, что «Хонде» действительно нужно предпринимать меры для увеличения своего присутствия на украинском рынке.

Ранее американский журнал Consumer Reports, опросив несколько миллионов владельцев автомобилей, составил новый рейтинг самых надежных автомобильных брендов. Honda в этом рейтинге заняла высокое пятое место.