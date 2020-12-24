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Индекс оливье: сколько стоит новогодний салат в 2020 году (инфографика)

Индекс оливье: сколько стоит новогодний салат в 2020 году (инфографика)

Салат оливье прочно «закрепился в ДНК» украинцев и без него невозможно представить ни одно новогоднее застолье. Сервис доставки еды Raketa проанализировал цены на оливье в разных городах Украины, узнав, где его приготовление обходится дешевле и дороже всего.

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«Индекс оливье» – средняя сумма стоимости оливье в ресторанах, доставку из которых осуществляет сервис Raketa. Рейтинг показывает, насколько низки или высоки цены на этот салат в разных городах Украины.

В тройку самых «дорогих» городов входят Винница, Днепр и Киев. В этих городах средняя цена оливье стартует от 90 грн. А вот самая низкая средняя стоимость салата – в Ивано-Франковске (33 грн), Кременчуге (54 грн) и Ровно (55 грн).

Также, согласно рейтингу, самый дорогой оливье с доставкой можно заказать в Киеве за 450 грн (за 200 г). А вот самым дешевым новогодним блюдом можно полакомиться в Ивано-Франковске. В одном из местных заведений его стоимость составляет всего 19 грн за 100 граммов. В целом же средняя стоимость оливье по Украине составляет 70 грн.

По материалам News UA
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