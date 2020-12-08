Банки и ГНС будут обмениваться инкассовыми поручениями онлайн

Передача инкассовых поручений (распоряжений) между банками и органами Государственной налоговой службы станет возможна в электронной форме с 31 января 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Также с 1 января 2021 года налоговый агент сможет перечислить сумму удержанного им налога на доходы физических лиц на единый счет.
Новый порядок информационного взаимодействия будет альтернативой бумажной форме и позволит:
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