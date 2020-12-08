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Банки и ГНС будут обмениваться инкассовыми поручениями онлайн

Банки и ГНС будут обмениваться инкассовыми поручениями онлайн

Передача инкассовых поручений (распоряжений) между банками и органами Государственной налоговой службы станет возможна в электронной форме с 31 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Также с 1 января 2021 года налоговый агент сможет перечислить сумму удержанного им налога на доходы физических лиц на единый счет.

Новый порядок информационного взаимодействия будет альтернативой бумажной форме и позволит:

  • оптимизировать процедуру доставки в банки инкассовых поручений (распоряжений),

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  • усилить уровень защиты документов от несанкционированного доступа,
  • повысить эффективность использования рабочего времени,
  • уменьшить расходы средств, необходимых для доставки документов в бумажной форме.

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По материалам Finance.UA
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