Как обучать сотрудников в новых реалиях

Почему важно обучать сотрудников в 2020 году, как это делать и может ли урезание развивающих программ стать причиной потери лучших специалистов.
До недавнего времени переобучение и приобретение сотрудниками новых навыков считались основными вызовами в корпоративной бизнес-среде. Поэтому reskilling и upskilling определяли как важнейшее направление HR-стратегии. Но 2020 год привнес в нашу жизнь новые реалии и основательно спутал все карты. Что же произошло в направлении обучения сотрудников?
Увы, этот пункт стал одной из самых популярных статей расходов, попавших под сокращение. Так, к примеру, согласно исследованию KPMG в Украине, журнала «Бизнес» и кадрового портала grc.ua, треть (33%) компаний из числа тех, которые были вынуждены урезать траты на сотрудников, сделали это за счет образовательных активностей.
Причины ясны, но вопрос в том, насколько это дальновидно? Сейчас вы сэкономите на обучении сотрудников, но будете ли готовы потратить завтра еще больше, чтобы нанять новых людей? А между тем, согласно опросам, проведенным среди украинских специалистов, 45% респондентов готовы уволиться, если почувствуют застой и поймут, что перестали развиваться.
Более того, специалисты Gartner считают, что апскиллинг сотрудников – один их важнейших HR-трендов, способных помочь компаниям выделиться среди конкурентов во время пандемии COVID-19. «Проведение различия между критически важными навыками и критически важными должностными обязанностями смещает прицел на обучение сотрудников для выработки навыков, потенциально открывающих для них больше возможностей», – пишет Эмили Роуз Макрей (Emily Rose McRae), директор HR-практики в Gartner.
То есть, полностью отказываться или критично урезать обучение сейчас – путь в никуда. Но вот пересмотреть, чему и как учить сотрудников, однозначно стоит.
Анатолий Коваленко, руководитель отдела обучения и развития персонала Moneyveo рассказал, какие же тренды важно взять на вооружение.
Все эти тренды мы реализовали в курсах Education Lab – собственного хаба Академии бизнес-образования Moneyveo. Одно время он работал на внутренние потребности компании, однако вскоре стало понятно, что на Education Lab есть и внешний спрос. За семь лет лидерства на рынке микрокредитования специалисты Moneyveo стали носителями уникальной экспертизы практически во всех направлениях данного бизнеса и готовы ею делиться. Поэтому уже сейчас мы предоставили возможность желающим обучаться в рамках первого авторского курса Эффективное взыскание просроченной задолженности.
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