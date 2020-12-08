Как обучать сотрудников в новых реалиях

Почему важно обучать сотрудников в 2020 году, как это делать и может ли урезание развивающих программ стать причиной потери лучших специалистов.

До недавнего времени переобучение и приобретение сотрудниками новых навыков считались основными вызовами в корпоративной бизнес-среде. Поэтому reskilling и upskilling определяли как важнейшее направление HR-стратегии. Но 2020 год привнес в нашу жизнь новые реалии и основательно спутал все карты. Что же произошло в направлении обучения сотрудников?

Увы, этот пункт стал одной из самых популярных статей расходов, попавших под сокращение. Так, к примеру, согласно исследованию KPMG в Украине, журнала «Бизнес» и кадрового портала grc.ua, треть (33%) компаний из числа тех, которые были вынуждены урезать траты на сотрудников, сделали это за счет образовательных активностей.

Причины ясны, но вопрос в том, насколько это дальновидно? Сейчас вы сэкономите на обучении сотрудников, но будете ли готовы потратить завтра еще больше, чтобы нанять новых людей? А между тем, согласно опросам, проведенным среди украинских специалистов, 45% респондентов готовы уволиться, если почувствуют застой и поймут, что перестали развиваться.

Более того, специалисты Gartner считают, что апскиллинг сотрудников – один их важнейших HR-трендов, способных помочь компаниям выделиться среди конкурентов во время пандемии COVID-19. «Проведение различия между критически важными навыками и критически важными должностными обязанностями смещает прицел на обучение сотрудников для выработки навыков, потенциально открывающих для них больше возможностей», – пишет Эмили Роуз Макрей (Emily Rose McRae), директор HR-практики в Gartner.

То есть, полностью отказываться или критично урезать обучение сейчас – путь в никуда. Но вот пересмотреть, чему и как учить сотрудников, однозначно стоит.

Анатолий Коваленко, руководитель отдела обучения и развития персонала Moneyveo рассказал, какие же тренды важно взять на вооружение.

Индивидуальная траектория обучения. Разработать универсальный курс, который подходит под запросы всех сотрудников, невозможно. К примеру, Николай хорошо знает тему А, неплохо ориентируется в теме В и «плавает» в С. В то время как сотрудница Светлана, наоборот, отлично преуспела в С, но об А даже не слышала. Если они оба будут заниматься по одной и той же программе, то быстро потеряют интерес к обучению. В противоположность такому «универсальному» подходу модульные образовательные линейки позволяют слушателю из отдельных блоков «собирать» персональную траекторию обучения, которая соответствует именно его запросу.

Микрообучение. Обилие контента и постоянный информационный шум привели к тому, что людям стало сложно концентрироваться на чем-то одном в течение продолжительного времени. Поэтому фокус стоит сместить с традиционных форм подачи информации на микрообучение – небольшие блоки, дополненные практическими заданиями, чек-листами и шаблонами.

Создание комьюнити и нетворкинг. Командный дух – мощный мотиватор, заставляющий нас лучше работать и учиться. Более того, курсы, в которых образовательная часть дополнена нетворкингом, воспринимаются слушателями как возможность завязать интересные знакомства, найти среди них партнеров для своих проектов и т. п.

Практикоориентированное обучение с использованием бизнес-симуляций, акцентом на кейсах и конкретных заданиях, связанных с повседневной работой слушателей. Такой подход обеспечивает высокую вовлеченность, позволяет развивать конкретные навыки, самостоятельно делать выводы и получать собственный опыт.

Смешанное и мультиформатное обучение. Гибкость и гибридность в организации как рабочего, так и обучающего процессов – это один из главных трендов года. Как показывает практика, у чистых офлайн- и онлайн-форматов много нюансов, а смешанное обучение позволяет взять из них лучшее. К тому же мультиформатность, использование видеоконтента, упражнений, рабочих тетрадей, чек-листов, онлайн-тренажеров и пр. делает обучение более насыщенным и позволяет лучше усваивать информацию.

Адаптивное обучение предоставляет технику в качестве «интерактивных обучающих устройств» и задействует новые технологии для адаптации под нужды участников программы. Задача метода – создать оптимизированную модель обучения, которая превращает людей из простых слушателей в активных игроков процесса.

Геймификация. Мы все родом из детства, и элементы игры все также нас притягивают. Они способы сделать любое скучное обучение интересным, а сложное – простым. В геймификации используют игровые правила для достижения реальных результатов. Так, к примеру, можно получать высокие статусы за правильные ответы на вопросы курса, зарабатывать очки за каждый пройденный тест или получать дополнительные бонусы за скорость изучения материала.

Все эти тренды мы реализовали в курсах Education Lab – собственного хаба Академии бизнес-образования Moneyveo. Одно время он работал на внутренние потребности компании, однако вскоре стало понятно, что на Education Lab есть и внешний спрос. За семь лет лидерства на рынке микрокредитования специалисты Moneyveo стали носителями уникальной экспертизы практически во всех направлениях данного бизнеса и готовы ею делиться. Поэтому уже сейчас мы предоставили возможность желающим обучаться в рамках первого авторского курса Эффективное взыскание просроченной задолженности.