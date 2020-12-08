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Vivo запатентовала смартфон со стилусом и гибким дисплеем

Vivo запатентовала смартфон со стилусом и гибким дисплеем

Компания vivo вошла в число производителей, которые, по мнению инсайдеров, в следующем году представят свой первый смартфон с гибким дисплеем. Тем временем один из патентных регуляторов WIPO опубликовал документацию, описывающую принцип работы именно такого устройства. Примечательно, что производитель предлагает концепцию гаджета со стилусом.

Патентная заявка была подана vivo в феврале 2020 года, но опубликована лишь сейчас. Издание LetsGoDigital изучило приложенные к документу эскизы и создало несколько реалистичных рендеров концептуального смартфона.


Фото: LetsGoDigital

Главная особенность гибкого смартфона vivo заключается в использовании шарнирного механизма, в котором предусмотрена выемка под стилус. Длина стилуса сопоставима с длиной самого смартфона. На кончике аксессуара есть прорезиненный носик, который позволит избежать царапин при взаимодействии с дисплеем. Для фиксации стилуса vivo предлагает использовать магниты, установленные внутри отсека.


Фото: LetsGoDigital

Компания не раскрывает дальнейших планов и сроков выхода своего первого смартфона с гибким дисплеем, равно как и не приводит дополнительных сведений о концептуальной новинке в патенте. По мнению сетевых информаторов, помимо vivo в 2021 году свои гибкие смартфоны покажут OPPO, Xiaomi и Google.

По материалам 4PDA
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