Предприятие «Укроборонпрома» купило внедорожник со стеклянной крышей за 1,6 миллиона (фото)

Госпредприятие «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени академика А.Г.Ивченко, которое входит в состав концерна «Укроборонпром», 8 декабря заказало ООО «Восток Автомир» легковой автомобиль за 1,64 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Фирма поставит полноприводный внедорожник Toyota Highlander. Автомобиль будет иметь стеклянную панорамную крышу с люком, навигационную систему GPS, подушки безопасности, подогрев и вентиляцию передних сидений, камеру заднего вида, подогрев руля, мультифункциональный руль, хромовое обрамление решетки радиатора, автоматический климат-контроль.

Комплектация Toyota Highlander, которую приобрело госпредприятие «Укроборонпрома», отвечает Premium. Такие автомобили можно приобрести в автосалонах за 1,63 млн грн.

Закупку, которая не подпадает под закон «О публичных закупках», провели по допороговой процедуре. «Восток Автомир» был единственным участником. Сумма покупки соответствует ожидаемой стоимости.



Учредителями запорожского ООО «Восток Автомир» является Алексей Кравчун и ООО «Компания по управлению активами «Инвестгруп». Директором фирмы является Денис Сидоров.

Госпредприятие «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени академика А.Г.Ивченко возглавляет Игорь Кравченко.