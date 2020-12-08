По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (31,842 млн грн и 28,371 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 44), максимальный курс продажи доллара 28,86 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,83-27,84 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 93 активные заявки по доллару на сумму 60,213 грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,8300 – 8 000
28,8000 – 20 000
27,9000 – 2 222
27,8500 – 15 000
27,8300 – 10 000
27,8300 – 49 000
27,8300 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,8400 – 6 000
27,8500 – 5 000
27,8500 – 25 000
27,8500 – 35 000
27,8500 – 7 000
27,8600 – 33 333
27,8600 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8933 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8397 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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