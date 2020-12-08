По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (31,842 млн грн и 28,371 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 44), максимальный курс продажи доллара 28,86 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,83-27,84 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 93 активные заявки по доллару на сумму 60,213 грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,8300 – 8 000

28,8000 – 20 000

27,9000 – 2 222

27,8500 – 15 000

27,8300 – 10 000

27,8300 – 49 000

27,8300 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,8400 – 6 000

27,8500 – 5 000

27,8500 – 25 000

27,8500 – 35 000

27,8500 – 7 000

27,8600 – 33 333

27,8600 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8933 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8397 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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